Продуктовая корзина без хаоса: Эксперт рассказала, как научиться закупаться едой сразу на всю неделю

Многим знакома ситуация, когда вечерний поход в магазин «за парочкой продуктов» превращается в долгое блуждание по рядам. Если это повторяется изо дня в день, пора пересмотреть систему планирования. В беседе с Life.ru финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева поделилась стратегиями, которые помогут сделать продуктовую корзину рациональной и сократить количество спонтанных покупок.

Основа удачной продуктовой корзины — не жёсткое меню по дням недели, а продуманное сочетание ингредиентов. Важно, чтобы продукты не существовали сами по себе, а «пересекались» между разными блюдами. Например, куриное филе можно запечь на ужин, на следующий день использовать в салате или добавить в суп. Кабачки могут стать гарниром, если приготовить их на гриле, превратиться в оладьи на завтрак или стать основой овощного рагу. Отварной рис подойдёт и как гарнир к мясу, и станет заготовкой для ризотто или паэльи. Ольга Матвеева Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5

При этом важно сохранять разнообразие. В течение недели можно чередовать разные виды мяса или рыбы, крупы и овощи, но выбирать их так, чтобы часть ингредиентов использовалась сразу в нескольких блюдах. Такой подход помогает сделать меню интересным, а покупки — действительно рациональными.

Многие начинают писать список продуктов сразу после того, как определились с меню. Но гораздо полезнее сначала провести небольшую ревизию домашних запасов. Последовательно проверьте холодильник, кухонные шкафы и особенно морозильную камеру. Именно морозилка часто становится самым недооценённым источником идей для будущих блюд.

«Там могут лежать замороженные овощные смеси, мясо, рыба, ягоды, грибы или заготовки, которые легко превратить в полноценный ужин. Иногда достаточно обнаружить упаковку фарша или брокколи, чтобы вместо покупки новых продуктов скорректировать меню на несколько дней вперёд. Такой подход позволяет не только избежать повторных покупок, но и постепенно использовать запасы, которые могли месяцами ждать своего часа», — отметила специалист.

Чтобы ничего не забыть, удобнее составлять список покупок не хаотично, а по категориям. Например: овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и рыба, бакалея, хлеб, заморозка, бытовые товары. Такую заметку в телефоне или на бумаге проще сверять с содержимым кухни ещё до выхода из дома, а в самом магазине она помогает быстрее ориентироваться между отделами. Кроме того, снижается вероятность, что какой-то важный ингредиент останется незамеченным.

Помимо основных продуктов, есть категория товаров, о которых обычно вспоминают только тогда, когда они заканчиваются в самый неподходящий момент. Это специи, чай, кофе, бумажные полотенца, салфетки, средства для мытья посуды, бытовая химия и другие повседневные мелочи. Чтобы не возвращаться за ними отдельно, стоит раз в месяц проводить небольшой контроль бытовых запасов и включать всё необходимое в еженедельный список покупок. Это займёт всего несколько минут, но избавит от лишних походов в магазин.

Даже при самом продуманном меню бывают дни, когда планы меняются: задержались на работе, нет сил готовить сложный ужин или захотелось просто быстро перекусить. Именно поэтому в каждом доме полезно иметь собственную «продуктовую базу» — набор продуктов, которые используются чаще всего и позволяют быстро приготовить что-то без похода в магазин.

У каждой семьи этот набор будет своим. Для кого-то это яйца, сыр и цельнозерновой хлеб, для кого-то — макароны, творог и йогурт. Главное, чтобы из этих продуктов можно было собрать быстрый приём пищи по вашему вкусу. Когда база всегда под рукой, гораздо проще придерживаться запланированного бюджета. В результате еженедельная корзина действительно начинает работать от одного похода в магазин до другого, а не только первые пару дней.

Ранее агроэксперт Илья Березнюк заявил, что покупателей в магазинах чаще всего подталкивают к лишним тратам с помощью ценников, надписей на упаковке и продуманной выкладки товаров. Один из самых распространённых приёмов, по его словам, — стоимость, заканчивающаяся на девятку: цена в 999 рублей психологически воспринимается заметно ниже тысячи.