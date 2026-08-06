Даром не возят: Почему сервисы массово отказываются от бесплатной доставки продуктов

Бесплатная доставка продуктов перестаёт быть стандартной услугой в России. Сервисы и торговые сети вводят отдельную плату за привоз заказа, оставляя нулевой тариф преимущественно для крупных корзин, подписчиков и участников временных акций.

По данным RG.ru, за последние два года компании почти полностью отказались от безусловно бесплатной доставки. Основной причиной стало подорожание логистики: в 2025 году зарплаты курьеров выросли примерно на 26%, а их средний доход превысил 150 тысяч рублей в месяц.

В стоимость доставки также входят сборка и упаковка заказа, соблюдение температурного режима, транспорт и обслуживание автопарка. Покупатели по-прежнему могут сэкономить, выбрав самовывоз или достигнув минимальной суммы заказа. Примечательно, что переход к платной модели не остановил рост онлайн-продаж продуктов.

В первом квартале 2026 года россияне оформили около 286 миллионов заказов на 445 миллиардов рублей — на 16% и 23% больше соответственно, чем годом ранее. Покупатели стали заказывать продукты чаще, но небольшими партиями, воспринимая доставку как отдельную услугу, которая экономит время. Теперь сервисы конкурируют прежде всего скоростью, качеством и эффективностью логистики.

Ранее россиянам объяснили, из чего складывается цена на органические продукты. Полезная еда окончательно обосновалась в премиальном сегменте, однако её высокая стоимость продиктована не жадностью продавцов, а объективными производственными реалиями.