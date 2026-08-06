Цена, маркировка, планировка: Россиян предупредили о товарах-ловушках в магазинах

Покупателей в магазинах чаще всего подталкивают к лишним тратам с помощью ценников, надписей на упаковке и продуманной выкладки товаров, рассказал агроэксперт Илья Березнюк. Один из самых распространённых приёмов, по его словам, — стоимость, заканчивающаяся на девятку: цена в 999 рублей психологически воспринимается заметно ниже тысячи.

Собеседник RT отметил, что магазины также могут временно завышать стоимость, а затем представлять её снижение как выгодную акцию. Под видом скидок нередко продают и товары с истекающим сроком годности. Маркировки «эко» и «био» тоже способны вводить покупателя в заблуждение. Такие обозначения не всегда говорят о пользе продукта, поэтому нужно ориентироваться прежде всего на состав, ГОСТы и наличие сертификатов.

На решение покупателей влияет и планировка торгового зала. Более прибыльные товары обычно размещают на уровне глаз, бюджетные — на нижних полках, а частично пустые стеллажи и пометки «осталось мало» создают ощущение дефицита и провоцируют импульсивные покупки.

«Продукцию с приближающимся сроком годности размещают ближе к краю, чтобы её купили быстрее. Всё это не хаотичные решения, а продуманная архитектура магазина», — заключил специалист.

Тем временем в России почти не осталось бесплатной доставки продуктов. Сервисы и торговые сети всё чаще вводят отдельную плату за привоз заказа, оставляя нулевой тариф преимущественно для крупных корзин, подписчиков и участников временных акций.