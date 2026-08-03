«Мгновенно находят кнопку на кассе»: Как получить товар по акции и не дать себя обмануть

Покупатели часто сталкиваются с ситуацией, когда на кассе им отказывают в акционной цене, ссылаясь на окончание скидки, хотя в рекламных материалах сроки её действия не были указаны. Юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» разъяснил, что такие действия продавца противоречат закону и покупатель имеет право настаивать на своём.

«Если продавец объявил скидку, но не указал дату её окончания в рекламе, он обязан продать товар по акционной цене», – отметил специалист.

По словам эксперта, законодательство обязывает магазины чётко прописывать период действия предложений. Если дата не обозначена, то акция действует бессрочно, пока товар есть в наличии, и продавец не имеет права отказывать.

В случае отказа Манько рекомендует не подписывать чек и сразу же вызвать администратора, указав ему на нарушение закона. Желательно иметь при себе фото ценника или рекламы в качестве доказательства. Если это не помогает, юрист советует вежливо, но настойчиво сообщить о намерении обратиться в ФАС или Роспотребнадзор.

«Обычно при упоминании ФАС и полумиллионного штрафа администраторы мгновенно «находят» нужную кнопку на кассе», – отметил юрист.

Таким образом, главный инструмент покупателя — знание закона и готовность защищать свои права, подкреплённая доказательствами и ссылкой на надзорные органы. Это эффективнее скандалов и помогает добиться справедливости без длительных разбирательств.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2026 года в России введена обязательная маркировка готовых мясных и птичьих изделий в упаковке, но колбасы эта мера пока не коснётся — для них срок отложен до 1 октября, когда к требованиям также присоединятся фермерские хозяйства и кооперативы. Подготовка к запуску началась 1 марта, и за это время зарегистрировались более 1400 производителей и 300 импортёров.