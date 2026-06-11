В Минпромторге предложили продлить эксперименты по маркировке ряда товаров

Минпромторг России предложил продлить до 28 февраля 2027 года эксперимент по маркировке ряда товаров. Речь идёт об оптоволоконной продукции, отопительных приборах, кабельно-проводниковых изделиях, пиротехнике, средствах пожаротушения, товарах для гражданской обороны и защиты от ЧС.

В перечень также вошли полимерные трубы, компоненты транспортных средств, устройства с двигателем внутреннего сгорания, самоходные машины, а также товары для дома и интерьера. В министерстве пояснили, что участникам рынка нужно дополнительное время из-за специфики отдельных отраслей.

Продление эксперимента должно помочь бизнесу и государству выработать более удобные модели нанесения кодов идентификации на товары и взаимодействия с системой маркировки. Иными словами, правила хотят донастроить до того, как они станут массовой обязательной практикой.

Ранее в России с 1 мая ввели обязательную маркировку радиоэлектроники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, светодиодных и обычных ламп, светильников, розеток, печатных плат и реле. Покупатели могут проверять легальность таких товаров через приложение «Честный знак». В системе зарегистрировались уже более 19 тысяч компаний.