Новогодние салаты и горячее — 2027: что приготовить на стол в год Козы Оглавление Что символизирует год Козы для новогоднего стола Салат с тыквой, нутом и гранатом без майонеза Салат с красной рыбой, картофелем и горчичной заправкой Быстрый салат с грушей, козьем сыром и виноградом Если хочется оливье Утиные ножки с апельсинами и запечённой морковью Лосось в фольге с зеленью и медово-горчичной глазурью Сколько салатов и горячего нужно на стол FAQ — частые вопросы Life.ru собрал салаты и горячие блюда на Новый год 2027: пять пошаговых рецептов, меню в год Огненной Козы и расчёт порций для гостей. Что приготовить на Новый 2027 год в год Козы — меню и рецепты. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что приготовить на Новый 2027 год, чтобы стол выглядел празднично, но хозяйке не пришлось провести весь вечер у плиты? Life.ru собрал пять рецептов: три салата, быстрый вариант без майонеза, и два самых горячих блюда — утку с апельсинами и лосося, из которых запекается меньше получаса.

По восточному календарю символом 2027 года станет Красная Огненная Коза. Поэтому в меню можно добавить больше зелени, овощей, фруктов, орехов и сыра, но необязательно полностью отказываться от мяса и рыбы.

Что символизирует год Козы для новогоднего стола

Год Огненной Козы — символ. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Есть важный календарный нюанс: по китайскому лунному календарю год Огненной Козы начнётся не 1 января, а 6 февраля 2027 года. До этой даты формально продолжается год Огненной Лошади. Однако в привычной новогодней традиции символ будущего года появится в украшениях и праздничном меню уже ночью с 31 декабря 1 января.

Коза считается травоядным животным, поэтому тематический новогодний стол 2027 года можно построить вокруг зелени, овощей, фруктов, круп, орехов и разных видов сыра. С огненной стихией хорошо сочетаются красные, бордовые и оранжевые продукты: тыква, гранат, цитрусовые, сладкий перец.

Превращать это в строгий кулинарный устав не нужно. Символ года — скорее повод сделать меню ярче и проще, а не запрещать мясо или рыбу. Горячее блюдо должно нравиться гостям, а не только соответствовать красивой легенде.

Для сравнения можно посмотреть, что Life.ru предлагал поставить на стол в год Огненной Лошади. В меню на 2027 год рецепты не повторяются.

Салат с тыквой, нутом и гранатом без майонеза

Рецепты на Новый 2027 год — салат с тыквой. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Этот салат выбирает сразу несколько цветов будущего года: оранжевую тыкву, красный гранат и свежую зелень. Нут делает блюдо сытным, поэтому оно не склоняется рядом с привычными майонезными закусками.

Время приготовления: 40 минут Количество порций: 5–6

Ингредиенты:

очищенная тыква — 500 г;

консервированный нут — 240 г без жидкости;

молодой шпинат или салатный микс — 100 г;

сыр фета — 150 г;

зёрна половина гранаты;

тыквенные семечки — 40 г;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

лимонный сок — 1,5 столовой ложки;

мёд — 1 чайная ложка;

копчёная паприка — половина чайной ложки;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить:

Нарежьте тыкву кубиками размером около 2 см. Нут рекламируйте и хорошо обсушите. Выложите тыкву и нут на противень, на столовую ложку масла, паприку, соль и перец. Запекайте при 200°С около 25 минут. Тыква должна стать мягкой, но сохранить форму. Для заправки смешайте оставшееся масло, лимонный сок и мёд. Разложите на блюде шпинат, теплую тыкву и нут. Добавьте раскрошенную фету, гранату и тыквенные семечки. Полейте заправку непосредственно перед передачей.

Тыкву и нут можно приготовить утром 31 декабря, собрать салат за несколько минут до прихода гостей. Если выложить горячие овощи на зелень заранее, листья быстро потеряют свежесть.

Фету можно заменить брынзой или мягким сыром. В последнем случае салат станет ещё ближе к тематике года Козы.

Салат с красной рыбой, картофелем и горчичной заправкой

Рецепты салатов на Новый 2027 год — салат с красной рыбой и картофелем. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новогодний салат с рыбой не обязательно заливать толстым слоем майонеза. Картофель и стручковая фасоль придают сытность, а йогуртово-горчичная заправка делает свежее и не перебивает слабосоленую форель.

Время приготовления: 35 минут Количество порций: 6

Ингредиенты:

слабосолёная форель или сёмга — 250 г;

молодой или мелкий картофель — 500 г;

стручковая фасоль — 250 г;

свежие огурцы — 2 штуки;

красный лук — половина небольшой головки;

укроп — небольшой пучок;

натуральный густой йогурт — 150 г;

дижонская горчица — 1 столовая ложка;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

Картофель тщательно вымойте и отварите до помощи. Мелкие клубни оставьте целыми, крупно разрежьте пополам или на четыре части. Фасоль опустите в кипящую воду на 4–5 минут, затем переложите в холодную воду. Так она сохранила незабываемый цветок. Нарежьте огурцы маленькими ломтиками, лук — окуните перкружками, рыбу — небольшими ломтиками. Смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, масло и рубленый укроп. Соедините остывший картофель, фасоль, огурцы и лук. добавьте половину заправки. Переложите салат на большое блюдо, сверху разложите красную рыбу. Добавьте оставшуюся заправку и свежемолотый перец.

Картофель должен полностью остывать: теплые клубни впитают соус, и салат быстро станет сухим. Солить блюдо лучше после добавления рыбы, потому что форель и сёмга уже достаточно солёные.

Для более легкой версии количество салата можно уменьшить до 300 г, а зелёной фасоли — увеличить.

Быстрый салат с грушей, козьем сыром и виноградом

Салат с грушей и козьим сыром — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Этот салат готовится 15 минут и не требует ни духовки, ни варки. Сладкая груша и виноград сочетаются с солоноватым козьим сыром, руками и бальзамической заправкой, не подавая блюду, превращенному в десерт.

Время приготовления: 15 минут Количество порций: 4–6

Ингредиенты:

руккола или салатный микс — 120 г;

крепкие груши — 2 штуки;

виноград без косточек — 200 г;

мягкий козий сыр — 150 г;

грецкие орехи — 60 г;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

бальзамический уксус — 1,5 столовой ложки;

мёд — 1 чайная ложка;

лимонный сок — 1 чайная ложка;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить:

Орехи крупно порубите. При желании подсушите их на сухой сковороде в течение 2–3 минут. Груши нарежьте, опустите дольками и сбрызните лимонным соком, чтобы мясо не потемнело. Виноград разрезать пополам. Смешайте масло, бальзамический уксус, мёд, соль и перец. Выложите на блюдо рукколу, груши и виноград. Добавьте кусочки козьего сыра и орехи. Полейте заправкой и сразу подайте.

Салат нельзя собирать за несколько часов до застолья: груши дает сок, а зелень осядет. При этом все продукты можно заранее нарезать и хранить отдельно.

Козий сыр при необходимости заменяют сыром с голубой плесенью, камамбером или фетой. Орехи можно взять грецкие, пекан или фундук.

Если хочется оливье

Полностью отказываться от привычного оливье ради символа года необязательно. Для многих семей именно этот салат создаёт новогоднее настроение. Важно только не готовить тазик на неделю: на стол с несколькими закусками достаточно небольшой салатницы.

Классические пропорции и правила нарезки собраны в материале Life.ru про тот самый нежный оливье по советскому рецепту. Тем, кто хочет уменьшить количество калорий, подойдёт ПП-рецепт оливье без колбасы и майонеза.

Необычные варианты оливье в этой подборке не повторяем: здесь главную роль играют новые салаты и горячие блюда на Новый год 2027.

Утиные ножки с апельсинами и запечённой морковью

Утиные ножки с апельсинами — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Утка выглядит праздничнее обычных куриц, но готовить ножки проще, чем целую тушку. Не придется тратить время на каждый килограмм или делить птицу перед гостями.

Время приготовления: 2 часа 10 минут Количество порций: 6

Ингредиенты:

утиные ножки — 6 штук;

Кровь — 600 г;

апельсины — 2 штуки;

чеснок — 4 зубчика;

жидкий мёд — 2 столовые ложки;

зернистая горчица — 1 столовая ложка;

соевый соус — 2 столовые ложки;

сушёный или свежий тимьян — по вкусу;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить:

Утиные ножки обсушите бумажными полотенцами. Кожу в нескольких местах неглубоко проколите зубочисткой, не задевая мясо. Добавьте сок одного апельсина, мёд, горчицу, соевый соус, измельченный чеснок и тимьян. Натрите утку маринадом и оставьте минимум на 30 минут. Еще установил замариновать ее утро и убрать в холодильник. Морковь на грани большими брусочками, второй апельсин — кружочками. Выложите морковь в форму, сверху разложите утиные ножки и апельсин. Накройте форму фольгой и запекайте при температуре 180°С около 1 часа 20 минут. снимите фольгу. Лишний жир осторожно слейте, оставив немного на дне. Полите ножки выделившимся соком и запекайте ещё 25–30 минут до румяной корочки. Перед подачей дайте утке отдохнуть 10 минут.

Утиный жир, оставшийся после запекания, не нужно выливать в раковину. Его можно процедить, остудить и использовать для салата.

Вместо моркови подходят пастернак, батат или смесь корнеплодов. Если апельсины очень сладкие, добавьте в маринад столовую ложку лимонного сока.

Лосось в фольге с зеленью и медово-горчичной глазурью

Лосось в фольге — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это простое горячее блюдо на Новый год, которое не требует долгого маринования и постоянного контроля. Большое филе эффектно выглядит на столе, а в духовке проводит всего около 25 минут.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Ингредиенты:

филе лосося на коже одним куском — 1,2 кг;

дижонская горчица — 2 столовые ложки;

мёд — 1 столовая ложка;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

лимон — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

укроп и петрушка — по половине небольшого пучка;

зёрна граната — 100 г;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить:

Достаньте рыбу из холодильника за 20 минут до приготовления и промокните салфетками. Смешайте горчицу, мёд, масло, измельчённый чеснок и столовую ложку лимонного сока. Противень застелите фольгой. Положите лосося кожей вниз, посолите и поперчите. Смажьте филе медово-горчичной смесью. Накройте вторым листом фольги, соединив края не слишком плотно. Запекайте при 190 °C около 18 минут. Раскройте фольгу и готовьте ещё 5–7 минут. Не пересушите рыбу: внутри она должна остаться сочной. Перед подачей посыпьте рубленой зеленью и зёрнами граната, украсьте ломтиками лимона.

Такое горячее удобно тем, что подготовить рыбу можно заранее. За 30–40 минут до предполагаемой подачи останется только поставить противень в духовку.

Если кусок лосося тонкий, проверять готовность нужно уже через 15 минут. Форель готовится по той же технологии.

Сколько салатов и горячего нужно на стол

Для компании из 6–8 человек обычно достаточно трёх салатов и одного основного горячего блюда. Делать все рецепты из подборки одновременно необязательно: лучше выбрать один сытный салат, один лёгкий и один рыбный или овощной.

Примерный расчёт:

салаты и холодные закуски — 250–300 г на человека суммарно ;

; горячее мясо или рыба — 180–220 г сырого продукта на взрослого ;

; гарнир — 120–150 г на человека ;

; хлеб — 50–70 г на человека ;

; фрукты — около 200 г на человека.

На шесть гостей достаточно приготовить три салата по 500–600 г и одно горячее примерно на 1,2–1,5 кг. Если на столе много бутербродов, тарталеток, сыров и мясных закусок, объём салатов можно уменьшить.

Не заправляйте все салаты сразу. Часть блюда лучше оставить в холодильнике без соуса и при необходимости вынести позже. Так еда дольше сохранит свежий вид, а утром 1 января не придётся выбрасывать заветрившуюся зелень.

FAQ — частые вопросы

Сколько салатов нужно готовить на новогодний стол?

Для компании из шести–восьми человек достаточно двух или трёх салатов. Лучше выбрать разные варианты: один сытный, один лёгкий без майонеза и один с рыбой, овощами или необычным сочетанием продуктов.

Что приготовить на Новый год кроме оливье?

Вместо оливье можно подать салат с тыквой и нутом, красной рыбой и картофелем или грушей и козьим сыром. На горячее подойдут утиные ножки с апельсинами либо лосось в медово-горчичной глазури.

Как учесть символ года — Козу — в новогоднем меню?

Добавьте зелень, овощи, фрукты, орехи и сыр. Цвета Огненной Козы можно поддержать тыквой, гранатом, цитрусами и красными ягодами. При этом мясо и рыбу исключать не требуется: символика года не является кулинарным запретом.

Какое горячее блюдо самое простое для новогоднего стола?

Один из самых простых вариантов — крупное филе лосося в фольге. Его достаточно смазать соусом и запекать около 25 минут. Рыбу не нужно долго мариновать, переворачивать или разделывать перед подачей.

Новогодний стол 2027 года не должен состоять из десятка тяжёлых блюд. Три разных салата, одно понятное горячее и несколько любимых закусок дадут гостям выбор, а хозяевам оставят силы встретить полночь не у духовки.

Авторы Кирилл Золотарев