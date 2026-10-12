Огненная Лошадь так просто не отпустит: экстрасенс рассказала Life.ru, чем обернётся конец 2026 года

Кажется, нужно только дотянуть до новогодних праздников, а потом наконец можно будет выдохнуть. Но у Огненной Лошади свои планы на окончание этого года... Экстрасенс Екатерина Костина считает, что последние месяцы 2026-го будут непростыми, хотя привычная для этого года энергия рывка уже начнёт ослабевать. Life.ru рассказывает, какие события она предвидит и что советует оставить позади перед встречей с Красной Огненной Козой в 2027-м.

Год, который не отпускает

Экстрасенс рассказала о конце 2026 года: какие перемены, трудности и неожиданные события она предвидит? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По китайскому лунному календарю Лошадь уступит место Козе 6 февраля 2027 года. Поэтому ноябрь и декабрь 2026-го, а также январь 2027-го ещё относятся к году Лошади. Однако, по ощущениям Екатерины, перемены в настроении людей начнутся раньше календарной смены символа. Огненную Лошадь экстрасенс связывает с быстрыми решениями, резкими поворотами и желанием двигаться вперёд. Но уже в ноябре, считает она, этот разгон сменится потребностью остановиться. Вместо стремления успеть всё до праздников может появиться желание отложить дела и побыть в тишине.

Многие почувствуют усталость и опустошённость, как после долгого забега. Это нормально, поскольку психика просит паузы. Екатерина Костина Экстрасенс

В её прогнозе завершение года становится временем, когда важно дать себе передышку. Вместо ещё одного рывка перед праздниками Костина советует отдохнуть и спокойно подвести итоги. О чём ещё предупредила эзотерик в своём прогнозе?

Огонь, газ и электричество: что видит экстрасенс

Когда я настраиваюсь на конец 2026 года, я чувствую запах гари: едкий, режущий глаза, как при пожарах, связанных с газом. Екатерина Костина Экстрасенс

Одно из самых тревожных предчувствий экстрасенса связано с огнём. Описывая своё видение конца года, она говорит о запахе гари и происшествиях, которые могут потребовать эвакуации людей. В её прогнозе также фигурируют электростанции и газовые объекты, поскольку экстрасенс предполагает, что они могут оставаться целью атак ВСУ, несмотря на обсуждающееся энергетическое перемирие. Екатерина Костин допускает, что напряжение вокруг этой темы сохранится в ближайшие три–четыре месяца.

Декабрь 2026: какие перемены и кого затронут

Бизнес-прогноз на конец 2026 года: какие советы дала экстрасенс перед наступлением нового года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ближе к новогодним праздникам Костина ожидает кадровых перестановок среди депутатов и чиновников. Ещё одна часть её прогноза касается изменений внутри частного бизнеса, «особенно в сферах нефти, бензина и логистики». Что касатся военных действий — развязки конфликта в конце 2026 года Костина не видит.

Что оставить в 2026 году и как встретить 2027-й

Как встретить 2027 год: что советует оставить в прошлом экстрасенс Екатерина Костина? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В личных делах Екатерина Костина советует к концу года снизить темп и разобраться с накопившимися обязательствами. В её рекомендациях этот период связан с завершением старых дел. Эксперт предлагает наводить порядок и закрывать долги, а азарт и рискованные вложения отложить. Особое значение экстрасенс придаёт 21 декабря. В 2026 году зимнее солнцестояние наступит именно в этот день, в 23:50 по московскому времени. С этой датой Екатерина связывает символическое прощание с тем, что мешает двигаться дальше, и предлагает записать это на бумаге и сжечь лист.

«Те, кто найдёт время на тишину и честный разговор с собой, войдут в 2027-й с запасом сил», — заключает экстрасенс Екатерина Костина. А что вы сами хотели бы оставить в уходящем году? Бесконечную спешку, незавершённые дела или привычку требовать от себя слишком многого? По совету экстрасенса, начать стоит с паузы — чтобы понять, с чем действительно хочется идти дальше. А пока у нас совсем другие проблемы космического масштаба. Недавно Life.ru рассказал периоде ретроградной Венеры. Что это и почему астрологи советуют пересмотреть привычный взгляд на любовь и деньги?