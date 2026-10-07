Небесный защитник уже определён: Как по дате рождения узнать, какой у вас Ангел-хранитель

Есть теория, что каждому человеку приставлен Ангел-хранитель. И узнать его можно по дате рождения. Одним небесным воинам приписывают миссию по защите, другим — интуицию, любовь, мудрость или помощь в непростых ситуациях. Чтобы узнать, кто помогает вам, достаточно найти в списке день, когда вы появились на свет.

Рождённые 1, 10, 19 и 28 числа

Архангел Михаил. Фото © Wikipedia

Рождённым в эти дни приписывают покровительство Архангела Михаила. В эзотерической традиции его связывают с защитой, силой воли, лидерством и стремлением к истине. Такому покровителю символически приписывают помощь в ситуациях, когда человеку приходится проявлять характер, отстаивать себя или принимать твёрдое решение.

Если день рождения 2, 11, 20 и 29 числа

Архангел Гавриил. Фото © Wikipedia

Для родившихся 2, 11, 20 или 29-го называют Архангела Гавриила. Его связывают с творчеством, интуицией и новыми идеями. Его покровительство особенно созвучно людям, которым важно доверять внутреннему чутью и не бояться искать нестандартные решения.

Кто охраняет рождённых 3, 12, 21 и 30 числа

Архангел Задкиил. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рождённых в эти даты связывают с Архангелом Задкиилом. В эзотерических учениях ему приписывают прощение и способность помогать человеку проходить через жизненные трудности. Его образ символически связан с моментами, когда приходится отпускать прошлое и двигаться дальше после непростого периода.

Если вы родились 4, 13, 22 и 31 числа

Архангел Уриил. Фото © Wikipedia / Uriel1022.

Тем, кто родился 4, 13, 22 или 31-го, приписывают связь с Архангелом Уриилом. Его ассоциируют с мудростью, вдохновением и новыми начинаниями. По эзотерической трактовке, такой покровитель помогает увидеть выход там, где всё кажется запутанным, и решиться на следующий шаг.

Рождённые 5, 14 и 23 числа

Архангел Рафаил. Фото © Wikipedia / Чаркэ Маас.

Для рождённых 5, 14 и 23-го называют Архангела Рафаила. В традиционных представлениях его связывают с исцелением и путешествиями. Поэтому в этой системе он символически становится покровителем периодов восстановления, дорог и жизненных перемен.

Числа 6, 15 и 24

Архангел Ханаэль. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рождённым 6, 15 или 24-го приписывают покровительство Архангела Ханаэля. Его связывают с любовью, гармонией и творчеством. Согласно такой трактовке, его энергия особенно близка тем, для кого важны чувства, красота, душевное равновесие и отношения с близкими.

Кто родился 7, 16 и 25 числа

Архангел Асариэль. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тем, кто родился 7, 16 или 25-го, приписывают связь с Архангелом Асариэлем. В этой системе его считают связанным со снами и интуицией. Поэтому его символическое покровительство чаще всего связывают с внутренним чутьём и способностью замечать то, что другие могут пропустить.

Рождённые 8, 17 и 26 числа

Архангел Кассиэль. Фото © YouTube / Jolande Bruinenberg

Рождённых в эти даты связывают с Архангелом Кассиэлем. Ему приписывают помощь в ситуациях, связанных с важными жизненными решениями. В эзотерической трактовке такой покровитель особенно созвучен периодам, когда нужно не спешить и тщательно выбирать дальнейший путь.

У кого день рождения выпал на 9, 18 и 27 число

Архангел Камаэль. Фото © Wikipedia / Antiquary

Для рождённых 9, 18 и 27-го prufy.ru называют Архангела Камаэля. Ему приписывают защиту во время сложных ситуаций и серьёзных испытаний. Согласно этой системе, его образ связан с внутренней стойкостью и способностью не сломаться, когда обстоятельства начинают давить.

Конечно, дата рождения не может точно «назначить» человеку конкретного архангела. В православной традиции считается, что ангел-хранитель даётся человеку при Крещении, а вот святой небесный покровитель обычно связан с именем, данным при Крещении. Это не одно и то же: ангел-хранитель не определяется по иконе или календарной дате, а его имя человеку неизвестно. На Life.ru мы уже подробно рассказывали, как выбрать икону ангела-хранителя и чем он отличается от святого покровителя.

А вот в эзотерике всё устроено иначе: здесь числам рождения приписывают собственную символику и связывают их с разными архангелами. Поэтому такой список лучше воспринимать как любопытную нумерологическую трактовку, а не как церковное правило. Если тема зашла, на Life.ru есть и другие эзотерические разборы. Например, можно узнать, какой небесный покровитель связан с вашим знаком зодиака, или проверить, что ангельская нумерология говорит о повторяющихся числах вроде 111 и 666.