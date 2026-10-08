Лунный календарь на октябрь 2026 года: лунные дни, фазы и удачные даты Оглавление Фазы Луны в октябре 2026 год Лунный календарь на октябрь 2026 по дням Благоприятные и неблагоприятные дни октября 2026 Стрижка и окрашивание Сад и огород, посадка чеснока Операции и лечение зубов Деньги, покупки и важные дела Рыбалка Полнолуние 26 октября: Луна охотника Life.ru отвечает на частые вопросы Лунный календарь на октябрь 2026: новолуние 10 октября, полнолуние 26-го, лунные дни по датам и благоприятные дни для стрижки, огорода и важных дел. Лунный календарь на октябрь 2026 года: фазы Луны, благоприятные дни и даты для планирования важных дел. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В октябре 2026 года новолуние наступит 10-го числа, а полнолуние — 26-го. Life.ru собрал лунный календарь на месяц, где разобрал фазы, лунные дни и даты для разных дел. Также уже мы составили полный разбор на весь 2026 год. А подробности октября — ниже. Интересно? Тогда поехали!

Фазы Луны в октябре 2026 год

Лунный календарь на октябрь 2026: когда наступят новолуние, полнолуние, первая и последняя четверти? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь на октябрь 2026 года начинается с убывающей Луны. Эта фаза продлится до новолуния 10 октября, а последняя четверть наступит 3 октября в 16:25 МСК. Освещённая часть лунного диска будет постепенно уменьшаться, пока на небе не останется тонкий серп. По традиции убывающую Луну связывают с завершением начатых дел, подведением итогов и наведением порядка.

Новолуние наступит 10 октября в 18:50 МСК. В нашем лунном календаре на октябрь эту дату вместе с 9 и 11 октября относят к периоду паузы в новых начинаниях. На эти дни можно оставить текущие задачи, обдумывание планов и подготовку к будущим переменам.

После новолуния Луна начнёт расти. Полные календарные дни растущей фазы — с 11 по 25 октября, а первая четверть наступит 18 октября в 19:12 МСК. Тонкий серп постепенно станет шире и превратится в почти полный диск. В лунной традиции этот период связывают с новыми начинаниями. Однако благоприятные дни выбирают не только по фазе: учитывают также лунные сутки, знак зодиака и конкретную задачу.

Полнолуние произойдёт 26 октября в 07:11 МСК, после чего Луна снова начнёт убывать. Полные дни убывающей фазы в конце месяца — 27–31 октября. При этом 25–27 октября по принятой в календаре схеме считаются периодом без крупных начинаний из-за близости к полнолунию. Завершить месяц можно разбором накопившихся дел и подготовкой планов на ноябрь.

Лунный календарь на октябрь 2026 по дням







В таблицах выше собраны все 31 день октября. Лунные дни и знаки приведены на 12:00 МСК, для Москвы. Стрелка в колонке знака означает переход позднее в тот же день. «Обычные дела» — нейтральная отметка, а «пауза» — рекомендация традиционного календаря, не запрет на работу. Будьте внимательны, чтобы просмотреть прогноз на весь месяц, необходимо листать картинки с помощью стрелочек по бокам.

А теперь давайте разберёмся, как пользоваться календарём без расчётов. Сначала выберите задачу: стрижка, посадки или важное дело. Найдите дату и прочитайте последнюю колонку. Фаза, лунный день и знак объясняют отметку, но сами по себе не означают «хорошо» или «плохо». В нашей схеме 9–11 и 25–27 октября — паузы вокруг новолуния и полнолуния. Для начинаний выделены 12–13 и 17–18 октября. Для стрижек учитываются также знаки и лунные дни, для посадок — фаза и условно «плодородные» знаки. Поэтому 3 октября отмечено для посадок, а 5-е — для стрижки. Подробные правила есть в отдельных статьях серии. Кстати, полный разбор лунного календаря для ухода за волосами можно найти в нашем отдельном материале.

Почему 13 и 14 октября один и тот же лунный день? Лунные сутки отсчитывают по восходам Луны, а не с полуночи. Первый лунный день начинается в момент новолуния, а на полдень 10 октября ещё продолжается предыдущий цикл. Для другого города номер лунного дня в конкретный час нужно уточнять по местному расчёту.

Благоприятные и неблагоприятные дни октября 2026

Какие дни в октябре 2026 считаются благоприятными по лунному календарю для начинаний, покупок и посадок? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какие дни выбрать, если хочется заранее выделить несколько дат для планов? В общем лунном календаре на октябрь 2026 благоприятными для начинаний считаются 12–13 и 17–18 октября. Это растущая Луна, а даты не попадают в выбранные нами интервалы вокруг новолуния и полнолуния. При этом 18 октября наступает первая четверть: называть этот день удалённым от всех смен фаз было бы неправильно.

Неблагоприятные дни по принятой схеме — 9–11 и 25–27 октября. Речь не о том, что в эти даты непременно произойдёт что-то плохое. По традиции их оставляют для текущих задач и подготовки, а не для необязательных экспериментов. Остальные дни нейтральны для общего планирования либо выделены под отдельную задачу. Получается, 3 октября благоприятно или нет? Для посадок — да, для стрижки — нет. Поэтому общий список «удачных чисел» нельзя переносить на любые действия. Сначала выбираем задачу, а уже затем дату.

Стрижка и окрашивание

Лунный календарь на октябрь 2026: какие даты считаются удачными для стрижки и где искать дни окрашивания? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для стрижки в октябре выделены 5–8 и 17–18 октября. Если вы планируете ещё окрашивание или маникюр, не переносите на них оценку автоматически: в статье о красоте процедуры разделены. Подробные даты и пояснения собраны в лунном календаре стрижек и окрашивания на октябрь 2026 года. А при записи прежде всего учитывайте состояние волос, выбранную процедуру и рекомендации мастера.

Сад и огород, посадка чеснока

Для посадок по традиции отмечены 3–4, 12–13, 22–23 и 30–31 октября; для чеснока и лука под зиму основные даты — 3–4, запасные — 12–13, поздние 30–31 рассматривают преимущественно на юге. Но октябрь в Подмосковье и на Урале — не одна и та же история. Какие работы ещё уместны в вашем регионе и почему погода важнее отметки в таблице, разбираем в лунном календаре садовода и огородника на октябрь 2026 года.

Операции и лечение зубов

Лунный календарь операций на октябрь 2026: почему дату лечения нужно выбирать вместе с врачом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ищете лунный календарь операций на октябрь 2026 года? В традиции плановые вмешательства предлагают не назначать на полнолуние; по схеме «день до и день после» это 25–27 октября. Но эти числа не являются медицинскими противопоказаниями. Рекомендовать «безопасные по Луне» даты для лечения нельзя.

Срочное лечение не откладывают, а дату плановой операции определяет врач. Если специалист назначил вмешательство на 26 октября, само полнолуние — не причина его отменять. При зубной боли и подозрении на инфекцию нужно обращаться к стоматологу, а не ждать смены фазы. Например, зубной абсцесс требует срочной стоматологической помощи.

Деньги, покупки и важные дела

Для покупок и бытовых планов традиционный календарь выделяет 17–18 октября, поскольку растущая Луна находится в знаке зодиака Козерог. Можно использовать выходные, чтобы сравнить варианты и проверить условия покупки. Но цена, качество, гарантия и необходимость вещи важнее календарной отметки: «благоприятный день» не делает покупку выгодной. Есть и ещё одна дата, которую обсуждают астрологи: 24 октября начинается период ретроградного Меркурия, заканчивающийся 13 ноября 2026 года. В астрологии с ним связывают пересмотр договорённостей и осторожность при покупке техники. А о том, как пережить ретроградную Венеру 2026 и кому из знаков зодиака сильно прилетит, мы писали ранее.

Рыбалка

Лунный календарь рыболова на октябрь 2026: что учитывать при выборе даты поездки, кроме фазы Луны? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь рыболова на октябрь часто ищут ради ответа на один вопрос: когда будет хороший клёв? Но по одной фазе Луны обещать улов нельзя. В рыболовных календарях встречаются разные схемы, поэтому мы не выдаём отдельные числа за проверенный прогноз. Фазы можно посмотреть в таблице выше, а дату поездки выбирать с учётом конкретного водоёма, погоды и местных наблюдений. Перед выездом проверьте прогноз и действующие ограничения на ловлю. В октябре короткий световой день и переменчивая погода требуют особенно внимательно готовиться к поездке.

Полнолуние 26 октября: Луна охотника

Полнолуние 26 октября 2026 года: почему его называют Луной охотника и относится ли оно к суперлуниям? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А вы знали, что у октябрьского полнолуния красивое название — Луна охотника? Оно пришло из североамериканской традиции сезонных названий. Осенью, после уборки урожая, свет полнолуния помогал охотиться на открытых полях и готовить запасы к зиме. Точная фаза наступит 26 октября в 07:11 по московскому времени, но ради красивого вида не обязательно караулить это время. В соседние вечера диск тоже будет выглядеть почти круглым. Выберите место с открытым обзором и проверьте облачность. Видимость Луны зависит от времени восхода и захода в вашем городе.

Не хочется ждать конца месяца? На 8–9 октября приходится максимум Драконид. Луна близка к новолунию и почти не мешает наблюдениям. Ещё один октябрьский поток — Ориониды, максимум которых ожидается около 21–22 октября. На этот раз растущая яркая Луна может скрывать слабые метеоры.

Кстати, 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день Луна растущая и находится в Стрельце. Совпадение даты праздника и положения Луны не связывает церковную традицию с астрологией. А тем, кому интересны именно старинные толкования ночных сновидений, пригодится лунный сонник! Воспринимайте его как знакомство с поверьями, а не способ узнать будущее.

Life.ru отвечает на частые вопросы

Когда новолуние и полнолуние в октябре 2026 года? Новолуние наступит 10 октября в 18:50 МСК, полнолуние — 26 октября в 07:11 МСК. Это время астрономических событий, а не момент начала календарных суток. В другом часовом поясе местное время будет отличаться.

Какие дни в октябре 2026 года благоприятные по лунному календарю? Для общих начинаний в нашей традиционной схеме выделены 12–13 и 17–18 октября. Для стрижки — 5–8 и 17–18, для посадок при подходящих условиях — 3–4, 12–13, 22–23 и 30–31 октября. Универсального списка для всех задач нет, а отметки не гарантируют результат.

Когда растущая Луна в октябре 2026? Полные календарные дни растущей Луны — 11–25 октября. Если учитывать точные моменты фаз, рост начинается после новолуния 10 октября в 18:50 МСК и заканчивается полнолунием 26 октября в 07:11 МСК.

Будет ли суперлуние в октябре 2026 года? По календарю NASA полнолуние 26 октября не относится к суперлуниям; следующее указанное суперлуние — 24 ноября 2026 года. «Луна охотника» — сезонное название, а не обозначение суперлуния.

Можно ли планировать операцию по лунному календарю? Дату операции определяют вместе с врачом по медицинским показаниям, обследованиям и доступности лечения. Лунный календарь не заменяет эту оценку. Срочную помощь и лечение зубной инфекции нельзя откладывать ради «благоприятного» дня.

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Авторы Софья Кузнецова