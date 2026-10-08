«Суперкомбо»: офтальмолог назвал три главные болезни глаз офисников, кто весь день смотрит в экран

У офисной работы есть своя профессиональная болезнь глаз, причём даже не одна. Виноват не только компьютер: свою лепту вносят смартфон, бумаги на столе и даже батарея под окном. Днём мы смотрим в монитор, вечером в телефон, а про глаза вспоминаем в последнюю очередь. Первые сигналы легко принять за обычную усталость: вечером глаза пощиплет, к утру вроде отпустит, а через полгода человек уже щурится на номер автобуса. Life.ru выяснил у офтальмолога, что с этим делать.

Синдром сухого глаза: болезнь номер один

Синдром сухого глаза у офисных сотрудников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Первое место среди офисных недугов занимает синдром сухого глаза, или ССГ. Глаза краснеют, пересыхают, их щиплет, а иногда начинают течь слёзы. Откуда слёзы, если глаз сухой? Так организм аварийно спасает ситуацию. «При любой зрительной нагрузке — на экране монитора, на документах, на смартфоне, на книге — частота моргания сокращается, и глаз просто не увлажняется веками. Это первая причина», — объясняет врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

Вторая причина висит прямо над головой или прячется под подоконником. Летом в офисе гудит кондиционер, зимой жарят батареи центрального отопления, и в обоих случаях воздух становится сухим. Слизистая глаза теряет влагу ещё быстрее, а человек к тому же забывает моргать. Получается двойной удар, от которого не спасают ни крепкий кофе, ни выходные на диване. К пятнице глаза напоминают наждачную бумагу, и многие уже считают это нормой офисной жизни.

Спазм аккомодации: ложная близорукость

Вторая частая беда носит мудрёное название: спазм аккомодации. Его ещё называют ложной близорукостью или привычным избыточным напряжением аккомодации. Человек вдруг замечает, что вывески вдали расплываются, а человек никак не может сфокусировать взгляд. Многие в такие дни грешат на погоду, хотя Life.ru в календаре магнитных бурь на октябрь советовал не списывать недомогание на Солнце. Причина тут вполне земная и стоит прямо у вас на столе.

Глазная мышца устроена просто: чтобы смотреть вдаль, она расслабляется, а чтобы разглядеть что-то вблизи, сжимается. Офисный сотрудник часами смотрит то в монитор, то в смартфон, и мышца не отдыхает ни минуты. «Чтобы было понятно на бытовом примере: дайте человеку в руку гантель 10 килограммов и скажите держать её 8 часов в сжатом состоянии на согнутой руке, а потом расслабить, разогнуть. Это будет сделать невозможно, потому что мышцы будут забиты», — приводит пример офтальмолог.

Компьютерный зрительный синдром: всё и сразу

Компьютерный зрительный синдром: симптомы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Хуже всего, когда обе проблемы встречаются у одного человека. «Ну и вишенка на торте, или такое суперкомбо, — это сочетание спазма аккомодации и синдрома сухого глаза. Можно сказать, что объединяется это в компьютерный зрительный синдром», — говорит врач. У человека одновременно пересыхают глаза и пропадает чёткость картинки. Обычно такое состояние настигает тех, кто годами проводит за компьютером весь рабочий день.

Перерыв для глаз по английскому и русскому рецепту

Против спазма аккомодации лучше всего работают перерывы. Англичане придумали правило трёх двадцаток: каждые двадцать минут нужно двадцать секунд смотреть вдаль, на предмет в двадцати футах от себя. Российский вариант ещё нагляднее: на оконное стекло клеят метку. Человек подходит к окну и переводит взгляд то на метку, то вдаль: на дерево, соседнее здание, облако или пролетающую птицу. Туда-сюда двадцать раз, и мышца вспоминает, как расслабляться.

Будем реалистами: каждые двадцать минут бегать к окну не выйдет ни у кого, да и начальство вряд ли оценит. Поэтому врач советует хотя бы раз в час вставать из-за стола и разминать не только шею и спину, но и глаза. Пять минут у окна ничего не испортят, зато к вечеру картинка останется чёткой. Осенний пейзаж за стеклом для таких упражнений подходит идеально, а вот проверить, узнаете ли вы советские мультфильмы по одному осеннему кадру, лучше уже после разминки.

Увлажнитель и капли: как спасти сухие глаза

Увлажняющие капли от сухости глаз в офисе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

С сухостью справиться проще. Первым делом стоит почаще проветривать кабинет и поставить на стол увлажнитель. Но в некоторых офисах с этим строго: в здании работает центральная система кондиционирования, а приборы под запретом. «Если это сделать нельзя — допустим, центральное кондиционирование в здании, не дают ставить увлажнитель, даже мини, — то можно капать увлажняющие капли от 4 до 8 раз в день в индивидуальном порядке», — советует офтальмолог.

Глаза работают на нас весь день без обеда и перекуров, а вспоминаем мы о них, только когда картинка поплыла. Увлажнитель на столе, капли в ящике и минутка у окна раз в час обойдутся куда дешевле, чем очки от ложной близорукости. Если же сухость и туман перед глазами не проходят даже после отпуска, пора записаться к офтальмологу. И на приёме лучше говорить прямо: Life.ru уже объяснял, из-за каких фраз в кабинете врача вам могут поставить неправильный диагноз.