Календарь магнитных бурь на октябрь 2026 года: какие дни будут неспокойными Оглавление Какими будут бури в октябре Магнитные бури в октябре 2026 по дням: таблица Насколько точен прогноз магнитных бурь на месяц Что такое Kp-индекс и когда это считается бурей? Как магнитные бури влияют на самочувствие? Как облегчить состояние в дни бурь? Частые вопросы о магнитных бурях в октябре 2026 Магнитные бури в октябре 2026 года: прогноз ИКИ РАН и NOAA по дням, когда ждать бурю уровня G1, что означает Kp-индекс и как пережить неспокойные дни. 3108 3108 Магнитные бури в октябре 2026 года: в какие дни ждать возмущений и что прогнозируют учёные ИКИ РАН? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В октябре магнитосфера может несколько раз выйти из спокойного состояния, но прогнозы учёных пока расходятся. Life.ru рассказывает, на какие дни приходятся ожидаемые возмущения, возможна ли магнитная буря и почему календарь на месяц предстоит уточнять с новыми данными.

Какими будут бури в октябре

Какими будут магнитные бури в октябре 2026: когда ожидается повышенная активность магнитосферы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По данным ИКИ РАН на 1 октября наиболее неспокойными днями предварительно станут 2 и 22 октября. В начале месяца максимальный суточный Kp может подняться до 4,67, во второй половине — до 4,33. Заметные колебания ожидаются и в соседние даты. На первой неделе повышенные значения сохраняются в расчётах на 3–7 октября, затем магнитосфера должна успокоиться. Следующий период активности приходится на 21–24 октября. При этом пока что ни один день в проверенной месячной таблице не достигает уровня G1.

Поводом для возмущений в начале октября может стать поток солнечного ветра из корональной дыры. О её приближающемся воздействии учёные ИКИ РАН сообщили 30 сентября. Корональная дыра — это область солнечной короны, из которой плазма легче уходит в межпланетное пространство. Поэтому даже после затишья во вспышечной активности магнитное поле Земли может оказаться неспокойным.

Для сравнения: по данным лаборатории, в сентябре произошла только одна магнитная буря минимального уровня — 8 сентября. Ожидавшееся усиление в конце месяца до бури не дошло. Это ещё одно напоминание о том, что долгосрочный прогноз может меняться. Подробно об обстановке на старте нового месяца Life.ru рассказал в прогнозе магнитных бурь на 1–3 октября.

Магнитные бури в октябре 2026 по дням: таблица

Магнитные бури в октябре 2026 по дням: таблица значений Kp и предварительный календарь возмущений. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Начало октября окажется самым неспокойным отрезком первой половины месяца. На 1 октября месячная таблица ИКИ РАН даёт максимальный Kp 1,67, но уже 2-го показатель может подняться до 4,67. На 3 и 5 октября прогнозируется 3,67, на 4, 6 и 7 октября — 3,33. Полноценная буря пока не ожидается, хотя разница с первым днём месяца будет заметной.

С 8 октября, судя по прогнозу, активность должна снизиться. На 8-е в расчётах стоит Kp 3, на 9–10 октября — около Kp 2. В период 11–14 октября показатель вновь поднимется до трёх, оставаясь ниже буревых значений. Затем наступит более продолжительный спокойный промежуток: с 15 по 20 октября ожидается Kp 2. Во второй половине месяца внимание стоит обратить на 21–24 октября. На 21-е и 23-е в календаре ИКИ РАН указан Kp 3,67, на 22-е — 4,33, а на 24-е — 3,33. После этого магнитосфера вновь должна вернуться к спокойному состоянию, на 25–30 октября прогнозируется Kp 2.

Насколько точен прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2026: можно ли заранее узнать дни и часы геомагнитных возмущений? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Можно ли уже сейчас назвать точные дни и часы магнитных бурь в октябре? Месячный календарь позволяет выделить возможные периоды активности, но не гарантирует их наступления. Солнце вращается, корональные дыры меняются, а новые выбросы плазмы способны повлиять на расчёты.

Для практических планов полезнее сверяться с прогнозом ИКИ РАН на ближайшие трое суток. В нём видны изменения по трёхчасовым интервалам и вероятности разных сценариев. Кстати, недавно Life.ru разбрал прогноз магнитных бурь на первые дни октября. Так вот, месячная оценка помогает увидеть общую картину, краткосрочная — понять, чего ждать в конкретный день. Но и она может уточняться после новых наблюдений.

Что такое Kp-индекс и когда это считается бурей?

Магнитные бури в октябре: что показывает индекс Kp и с каких значений начинается буря уровня G1? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Kp — планетарный индекс геомагнитной активности. Он показывает, насколько возмущено магнитное поле Земли за трёхчасовой интервал. Для вашего удобства Life.ru составил таблицу значений выше. В месячном прогнозе приводится максимальное значение, ожидаемое за сутки. Поэтому высокий столбец на графике не означает, что одинаковая активность сохранится и ночью, и утром, и вечером. Шкала Kp идёт от нуля до девяти. При небольших значениях магнитосфера остаётся спокойной, при повышении до четырёх становится возмущённой. Магнитная буря начинается только с Kp 5. Для обозначения её силы используются уровни G1–G5.

В подробных прогнозах встречаются промежуточные значения. Например, ожидаемый 2 октября Kp 4,67 приближается к буревому порогу, но не достигает его. Округлять этот показатель до пяти и объявлять магнитную бурю неправильно. При сильных геомагнитных возмущениях возможны помехи связи и навигации, а полярные сияния становятся видны южнее обычного. А как магнитные бури влияют на человека? Давайте разбираться.

Как магнитные бури влияют на самочувствие?

Магнитные бури в октябре 2026 и самочувствие: почему головную боль и слабость нельзя списывать на Солнце?

В дни повышенной геомагнитной активности некоторые люди отмечают головную боль, слабость, сонливость, раздражительность или нарушения сна. Но такие жалобы не позволяют уверенно связать недомогание именно с магнитной бурей. На состояние одновременно влияют недосыпание, стресс, питьевой режим и хронические заболевания.

Доказательств, позволяющих надёжно предсказывать самочувствие по геомагнитному индексу, нет. Если вы плохо себя чувствуете в день, отмеченный в календаре, это не повод игнорировать симптомы или откладывать обращение к врачу. Особенно когда недомогание возникло впервые, усиливается или заметно отличается от привычного.

Иногда тревогу усиливает само ожидание бури. Человек читает пугающий прогноз, начинает прислушиваться к каждому ощущению и связывает с солнечной активностью даже обычную усталость. О том, как работает эффект ноцебо при метеозависимости, Life.ru рассказывал с психиатром Василием Шуровым. При этом списывать любые жалобы на тревожность без обследования тоже нельзя.

Как облегчить состояние в дни бурь?

Магнитные бури в октябре 2026 года: что делать при недомогании и когда следует обращаться к врачу? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Специального лекарства «от магнитной бури» нет. Если самочувствие хорошее, менять привычный распорядок из-за календаря не требуется. Если беспокоят усталость или головная боль, стоит обратить внимание на сон, отдых и другие обстоятельства, которые могли повлиять на состояние.

Высыпайтесь. Сохраняйте привычное время отхода ко сну; большинству взрослых нужно около семи–девяти часов отдыха.

Сохраняйте привычное время отхода ко сну; большинству взрослых нужно около семи–девяти часов отдыха. Не забывайте о воде. Пейте регулярно, но соблюдайте ограничения, если их назначил врач из-за заболевания.

Пейте регулярно, но соблюдайте ограничения, если их назначил врач из-за заболевания. Следуйте назначениям. Принимайте лекарства по обычной схеме, не увеличивайте дозу «на всякий случай».

Принимайте лекарства по обычной схеме, не увеличивайте дозу «на всякий случай». Контролируйте давление , если это рекомендовал врач. Ориентируйтесь на согласованный с ним план действий при повышенных показателях.

, если это рекомендовал врач. Ориентируйтесь на согласованный с ним план действий при повышенных показателях. Записывайте повторяющиеся симптомы. Отмечайте время их появления, сон, нагрузку и стресс. Эти сведения полезнее для консультации, чем предположение, что во всём виновата буря.

О напитках, которые врач рекомендует при недомогании в дни магнитных бурь, Life.ru рассказывал отдельно. Но вода или чай не заменяют лечение и не являются защитой от геомагнитных возмущений. При внезапной сильной или давящей боли в груди, выраженной одышке, онемении или слабости одной стороны тела, нарушении речи звоните 103 или 112. Резкий подъём давления с такими симптомами также требует экстренной помощи. Подробнее о признаках, при которых нужно вызывать скорую, Life.ru рассказал ранее.

Частые вопросы о магнитных бурях в октябре 2026

Календарь магнитных бурь на октябрь 2026: как проверить прогноз для своего города и уточнить часы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда самые сильные магнитные бури в октябре 2026 года? По месячным данным ИКИ РАН на 1 октября, бурь уровня G1 и выше пока не прогнозируется. Наиболее заметные возмущения ожидаются 2 октября с максимальным Kp 4,67 и 22 октября с Kp 4,33. Оба показателя ниже буревого порога. Прогноз может измениться.

Как проверить, есть ли магнитная буря сегодня? Откройте раздел текущей геомагнитной обстановки на сайте ИКИ РАН и посмотрите наблюдаемый Kp. Затем сравните его с прогнозом на ближайшие сутки. Месячный календарь показывает предварительную картину и не заменяет оперативных измерений.

Отличаются ли магнитные бури в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге? Kp — планетарный индекс, а местные возмущения могут различаться в зависимости от геомагнитной широты и других условий. Разница в часах связана с часовыми поясами: к московскому времени для Екатеринбурга нужно прибавить два часа, для Новосибирска — четыре. При переходе через полночь меняется и дата.

В какое время суток магнитная буря действует сильнее? Постоянного «самого опасного часа» нет. Пик геомагнитной активности может приходиться на разные интервалы, которые уточняются по краткосрочному прогнозу и наблюдениям. Предсказать по этим часам ухудшение самочувствия конкретного человека нельзя.

Можно ли верить прогнозу магнитных бурь на месяц? Месячный прогноз подходит для предварительной оценки: он выделяет периоды возможного усиления активности. Однако даты и максимальные значения могут меняться. За один–три дня до интересующей даты стоит проверить обновлённый краткосрочный расчёт.

Календарь магнитных бурь поможет следить за геомагнитной обстановкой, но заранее тревожиться из-за каждой отмеченной даты не стоит. Высыпайтесь, берегите себя и не откладывайте обращение к врачу, если самочувствие ухудшилось. Особенно важно не объяснять солнечной активностью непривычные симптомы. Ранее Life.ru рассказал, почему боль в груди возникает не только из-за сердца и в каких случаях нужно срочно вызывать скорую.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Софья Кузнецова