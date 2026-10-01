Магнитные бури 1–3 октября: После спячки Солнце подало признаки жизни. Москва окажется под ударом? Оглавление Что происходит на Солнце Прогноз магнитных бурь 1, 2, 3 октября 2026 года Магнитная буря в Москве: когда ждать самого опасного периода Октябрь начинается с трёх тревожных сигналов: Солнце выдало сильнейшую за месяц вспышку, из-за края показались огромные магнитные петли, а к Земле разворачивается новая корональная дыра. Когда магнитная буря сегодня может ударить по Москве и чего ждать дальше? 7954 7954 Магнитные бури 1–3 октября 2026: Вспышка на Солнце класса С8.6 и официальный прогноз ИКИ РАН с графиками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сентябрь усыпил бдительность почти идеальной космической тишиной. Солнце неделями оставалось на дне, вспышки происходили редко, а обещанные атаки либо проходили мимо, либо рассыпались на подлёте к Земле. Однако новый месяц начался с первых признаков пробуждения. Сначала на поверхности звезды вспыхнула самая яркая за последние недели искра. Почти одновременно из-за горизонта звезды поднялись гигантские магнитные петли, под которыми пока скрываются неизвестные активные области. Теперь к этой компании присоединилась корональная дыра, способная направить к Земле ускоренный поток солнечного ветра. Когда Москва окажется под ударом магнитных бурь?

Что происходит на Солнце

Солнечная вспышка 30 сентября класса С8.6 — какие будут последствия на Земле?. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Утром 30 сентября учёные ИКИ РАН зарегистрировали вспышку класса C8.6. Она достигла максимума в 05:46 по московскому времени и стала самой сильной с 5 сентября, то есть почти за месяц. Источником события была активная область № 4535. Одновременно на левом краю Солнца появились вершины крупных магнитных петель. Они возвышаются над поверхностью звезды на 200–300 тысяч километров. Сами солнечные пятна пока скрыты за горизонтом, поэтому оценить размер и взрывной потенциал новых областей астрономы смогут лишь через несколько дней.

За весь сентябрь произошло только три вспышки сильного класса M. В августе их было 12, в июле — 56. Активность падала с почти катастрофической скоростью, однако теперь Солнце пытается оттолкнуться от дна. Учёные считают рост вспышечной активности в ближайшие один-два дня почти неизбежным. Пока неизвестно, быстро ли новая искра погаснет или из неё разгорится нечто более серьёзное. Воздействие корональной дыры ожидается 2 октября, когда скорость солнечного ветра должна увеличиться. Именно поэтому прогноз магнитных бурь заметно меняется к пятнице.

Прогноз магнитных бурь 1, 2, 3 октября 2026 года

Прогноз магнитных бурь 1, 2, 3 октября 2026 года — официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря сегодня, 1 октября 2026 года? Утром геомагнитный индекс находился возле минимальных значений, а во второй половине дня Kp может подняться примерно до 2,3 балла. Все почасовые столбцы на графиках ИКИ РАН на 1 октября остаются зелёными. До порога магнитной бури, который начинается при Kp 5, показатель не доберётся. Однако вероятностная диаграмма выглядит заметно тревожнее основного сценария. Вероятность спокойной магнитосферы составляет 60%. На возбуждённое состояние приходится 20%, ещё 20% занимает красный сектор магнитной бури.

Будет ли магнитная буря 2 октября 2026 года? В пятницу обстановка резко изменится. К Земле должен подойти поток ускоренного солнечного ветра из корональной дыры, и магнитосфера начнёт реагировать на внешнее давление. Индекс Kp поднимется примерно с 2,7 до 3,7 балла. Самый напряжённый период ожидается утром и днём, когда столбцы приблизятся к жёлтой зоне. Формального уровня магнитной бури они пока не достигнут, однако спокойным этот день уже не назовёшь. Вероятность магнитной бури 2 октября вырастет до 25%. Ещё 35% отводится возбуждённому состоянию магнитосферы. Полностью спокойный сценарий сохраняет 40%, то есть зелёный сектор уже не получает большинства.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 1–3 октября 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря 3 октября 2026 года? В субботу давление на магнитосферу сохранится. Индекс Kp будет колебаться примерно от 2,7 до 3,7 балла, а наиболее заметные подъёмы возможны ночью и в первой половине дня. Вероятность магнитной бури останется на уровне 25%. Возбуждённое состояние ожидается с вероятностью 35%, спокойное — с вероятностью 40%. Таким образом, совокупный риск возмущений или полноценного шторма достигнет 60%.

Магнитная буря в Москве: когда ждать самого опасного периода

Главным днём с возможной магнитной бурей на Земле станет 2 октября. Индекс Ap подскочит в четыре раза, Kp приблизится к четырём баллам, а воздействие корональной дыры начнёт раскачивать магнитное поле Земли. Повышенная активность сохранится и 3 октября. Официальный прогноз магнитных бурь ИКИ РАН пока не показывает гарантированного шторма. На всех почасовых графиках Kp остаётся ниже пяти баллов. Однако красный сектор достигает 25%, а вероятность полностью спокойной магнитосферы 2 и 3 октября падает до 40%.

Солнце ещё не выбралось со дна, но уже протянуло оттуда руку. Теперь остаётся понять, ограничится ли его пробуждение одной яркой искрой или первые выходные октября встретят Землю настоящей магнитной бурей. А ранее Life.ru рассказывал, что снег ворвётся в Россию в первых числах октября. Кажется, пора доставать пуховики и шапки.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Карина Морозова