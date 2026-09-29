Боль в груди: когда нужно срочно вызывать скорую, а когда причина может быть не в сердце Оглавление Когда немедленно вызывать скорую: красные флаги Особенности у женщин Когда причина, скорее всего, не в сердце Реже встречающиеся причины К какому врачу обращаться, если не экстренно FAQ Как отличить боль в груди из-за сердца от межрёберной невралгии, панической атаки или остеохондроза — и когда медлить нельзя. Разбираем с врачами. Боль в груди: когда нужна скорая помощь и почему причину неприятных ощущений должен определять врач. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Боль в груди может появиться после физической нагрузки, на фоне изжоги или тревоги, но иногда она становится первым признаком инфаркта. По одному ощущению или месту, где болит, установить причину нельзя. Но как же понять, что именно стало причиной дискомфорта? Во Всемирный день сердца, 29 сентября, Life.ru рассказывает, как распознать опасные симптомы и что делать при подозрении на инфаркт.

Когда немедленно вызывать скорую: красные флаги

Боль в груди: когда срочно вызывать скорую, а какие симптомы могут говорить о другой причине? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Звоните 112 или 103 при внезапной сильной боли или давлении в груди, если они не проходят несколько минут или возвращаются. Также вызывайте скорую сразу, если появились одышка, холодный пот, тошнота, головокружение, резкая слабость или боль распространяется в руку, спину, шею, челюсть либо верхнюю часть живота. Стоит понимать, что при сердечном приступе ощущения не всегда описывают как сильную боль. Люди часто ощущают сдавленность, тяжесть, жжение или дискомфорт в центре груди. Доктор Александр Мясников в комментарии о сердечных симптомах призывал не терять время при подозрении на острое состояние. Не садитесь за руль и не ждите, что «само отпустит». Сообщите диспетчеру, когда начались симптомы и что именно беспокоит. Если человек потерял сознание, скажите об этом сразу. Уменьшение боли не доказывает, что опасность прошла.

Особенности у женщин

Боль в груди у женщин: какие необычные симптомы могут сопровождать инфаркт? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

По данным различных исследований, боль или дискомфорт в груди остаются наиболее частым симптомом и у женщин. Однако вместе с ними или отдельно могут появиться одышка, тошнота, необычная слабость или усталость, неприятные ощущения в спине, плече, руке или челюсти. Тем не менее сердечные симптомы иногда принимают за переутомление, тревогу или несварение. Но по ощущениям причину надёжно не определить. При внезапной боли, одышке, тошноте, слабости или дискомфорте в груди и верхней части тела вызывайте скорую, даже если нет сильной боли. Но если дело не в сердце, то откуда появляются подобные пугающие симптомы? Давайте разбираться.

Когда причина, скорее всего, не в сердце

Больно дышать или двигаться: когда причина может быть не в сердце, а когда нужна скорая? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Характер боли иногда подсказывает врачу возможную причину, например, мышцы, нервы, позвоночник, пищевод или паническую атаку. Но в домашних условиях нельзя отличить их от инфаркта. При новой, сильной или нарастающей боли обращайтесь за срочной помощью. Итак, что, кроме инфаркта, может вызывать подобные симптомы?

Межрёберная невралгия и мышцы грудной клетки. Боль может быть колющей или жгучей и усиливаться при движении, вдохе либо надавливании. Кардиолог Ольга Перфильева объясняла эти различия в материале Life.ru, но такие особенности не исключают другие варианты. Также причиной возникновения таких симптомов могут стать остеохондроз и другие проблемы с позвоночником. Недавно кардиолог Хасан Османов рассказал Life.ru как боль в груди может зависеть от позы и движений.

Ещё причинами могут стать изжога и гастроэзофагеальный рефлюкс. Жжение за грудиной после еды или лёжа может быть связано с забросом желудочного содержимого в пищевод. Но инфаркт тоже может напоминать изжогу или несварение, поэтому внезапную боль с тревожными признаками нельзя списывать на желудок, предупреждает Американская кардиологическая ассоциация. Ещё одним триггером могут быть панические атаки и стресс. Приступ тревоги может сопровождаться сердцебиением, нехваткой воздуха, головокружением, дрожью и стеснением в груди. По ощущениям его нельзя надёжно отличить от первого сердечного приступа. Врач Марина Алексеева в комментарии Life.ru советовала при первом эпизоде исключить острое заболевание.

Реже встречающиеся причины

Пневмония или проблемы с сердцем: о каких причинах боли в груди важно знать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cryptographer

Среди реже встречающихся причин возникновения боли в груди — пневмония. Боль может усиливаться при вдохе или кашле и сопровождаться температурой, слабостью и одышкой. Терапевт Татьяна Романенко называла её возможным симптомом пневмонии в комментарии Life.ru. При затруднённом дыхании нужна срочная помощь. Также причиной может стать рак лёгкого. Конечно, боль в груди сама по себе не означает онкологию. Стойкая боль, длительный кашель, кровь в мокроте, одышка или необъяснимая потеря веса — повод обратиться к врачу. Онколог Александр Басанов перечислял боль и кашель с кровью среди возможных признаков рака лёгкого в комментарии Life.ru.

Микроинфаркт. Так называют небольшой очаг повреждения сердечной мышцы, но слабая боль не означает, что состояние безопасно. Боль в груди, слабость и нехватка воздуха могут сопровождать микроинфаркт, отмечала терапевт Татьяна Романенко в материале Life.ru. При подозрении на инфаркт нужна срочная помощь.

К какому врачу обращаться, если не экстренно

Боль в груди повторяется: к какому врачу обратиться и когда не ждать записи? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Если боль повторяется, появляется при нагрузке или причина непонятна, запишитесь к терапевту или кардиологу. Терапевт оценит симптомы и при необходимости направит к профильному специалисту, а кардиолог проверит возможную связь с сердцем и решит, нужны ли ЭКГ и другие обследования. Если боль стала сильной или к ней присоединились одышка, холодный пот, тошнота, внезапная слабость либо головокружение, не ждите планового приёма — вызывайте скорую по номеру 112 или 103.

FAQ

Давит в груди: как понять, что это опасно, и когда нельзя ждать, пока боль пройдёт сама? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Когда боль в груди — повод немедленно вызывать скорую? При внезапной давящей или острой боли, которая не проходит или возвращается, особенно если она отдаёт в руку, лопатку, спину, шею или челюсть. Одышка, холодный пот, тошнота, головокружение и резкая слабость — дополнительные тревожные признаки. Звоните 112 или 103.

Может ли боль в груди быть не связана с сердцем? Да. Её могут вызывать мышцы и межрёберные нервы, позвоночник, изжога или рефлюкс, паническая атака, стресс и заболевания лёгких. Изменение боли при движении или вдохе, связь с едой или тревогой могут подсказать врачу возможную причину, но не позволяют самостоятельно исключить инфаркт.

Чем могут отличаться симптомы инфаркта у женщин? Боль или дискомфорт в груди остаются частым симптомом и у женщин. Также возможны одышка, тошнота, необычная усталость, слабость и неприятные ощущения в спине, плече, руке или челюсти. При внезапном сочетании таких симптомов вызывайте скорую.

К какому врачу идти с болью в груди, если это не экстренная ситуация? Обратитесь к терапевту или кардиологу, если боль повторяется, возникает при нагрузке или её причина непонятна. Врач определит, нужны ли обследования и консультация другого специалиста. При красных флагах вызывайте скорую, а не ждите записи.

Боль в груди не всегда означает инфаркт, и у неё могут быть разные причины. Не паникуйте, но и не ставьте диагноз самостоятельно. При тревожных симптомах вызывайте скорую, а если боль повторяется — обратитесь к врачу. О признаках пневмонии Life.ru рассказывал в отдельном материале. Берегите себя!

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