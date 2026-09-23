Зеркальное тело: сколько людей живут с сердцем справа и чем это опасно

Примерно у одного человека из 10 тысяч сердце расположено преимущественно в правой половине грудной клетки. Такая врождённая особенность называется декстрокардией, рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Если сердце просто находится справа, а его камеры и клапаны сформированы нормально, человек может вести обычную жизнь, заниматься спортом и заводить детей. По словам учёного, сама по себе такая особенность не обязательно означает заболевание.

Существуют разные варианты декстрокардии. Иногда вместе с сердцем зеркально расположены и другие внутренние органы. При изолированной форме остальные органы остаются на привычных местах.

Не стоит путать декстрокардию с декстропозицией. Во втором случае сердце изначально сформировано нормально, но оказывается смещено вправо из-за другого состояния — например, изменений в грудной клетке, грыжи или объёмного образования.

Опасность может возникать, если необычное расположение сердца сочетается с врождёнными пороками или другими аномалиями органов. В таких случаях нарушения кровообращения иногда требуют медицинского наблюдения или хирургического лечения. Литвинов отметил, что врачам важно заранее знать о декстрокардии пациента. Особенность расположения сердца необходимо учитывать при обследовании, в том числе при снятии ЭКГ и других медицинских манипуляциях.

Кстати, Кэтрин О’Хара, известная по роли мамы Кевина в «Один дома», обладала редкой аномалией развития — зеркальным расположением внутренних органов, которое проявлялось, в частности, в декстрокардии (сердце справа).

Ранее Life.ru писал, что эндоваскулярная хирургия позволяет лечить сердце и сосуды через небольшой прокол без полостных операций. По его словам, здоровое сердце — это не только отсутствие боли: коронарные сосуды должны быть проходимыми, клапаны работать, а электрическая система и мышца обеспечивать правильный ритм.