В Склифе сердце пациента заработало само после 2,5 года на аппарате

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского врачи смогли отключить систему механической поддержки кровообращения у 64-летнего пациента с тяжёлой сердечной недостаточностью — спустя 2,5 года его сердце восстановилось настолько, что снова стало самостоятельно обеспечивать организм кровью. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мужчина впервые поступил в Склиф в мае 2023 года. Он страдал от выраженной одышки, слабости и отёков ног, с трудом переносил даже небольшую физическую нагрузку. Обследование показало перенесённый инфаркт, нарушение работы сердечного клапана и крайне низкую насосную функцию сердца: фракция выброса левого желудочка составляла 21%.

Пересадку сердца пациенту тогда провести было нельзя из-за повышенного давления в лёгочной артерии. Врачи выполнили пластику трикуспидального клапана и установили российскую систему вспомогательного кровообращения — так называемый искусственный левый желудочек. Аппарат взял на себя значительную часть насосной работы и позволил разгрузить сердце.

Следующие 2,5 года мужчина находился под постоянным наблюдением специалистов. Постепенно собственная функция сердца улучшалась, а давление в лёгочной артерии нормализовалось. В июле 2026 года врачи смогли отключить механическую поддержку. Сейчас пациент принимает необходимую терапию, остаётся под наблюдением и, по данным столичных властей, вернулся к привычному образу жизни.

Искусственный левый желудочек применяют при тяжёлой сердечной недостаточности, когда собственное сердце уже не способно эффективно перекачивать кровь. Такие системы могут использоваться как временная поддержка перед трансплантацией либо как длительный вариант лечения. В данном случае механическая разгрузка дала сердечной мышце возможность восстановиться настолько, что необходимость в аппарате отпала.