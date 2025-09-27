Интервидение
27 сентября, 11:06

Сердце на батарейках: В Петербурге женщине имплантировали искусственный желудочек

В Петербурге женщине успешно имплантировали искусственный желудочек сердца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlgaKraemer

В Мариинской больнице сделали медицинский прорыв: впервые в истории стационара пациентке установили искусственную систему поддержки левого желудочка. 57‑летняя петербурженка девять месяцев боролась с последствиями ОРВИ — вирус повредил сердечную мышцу, развился миокардит и прогрессировала сердечная недостаточность. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Медицинский прорыв в Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

До операции женщина жаловалась на боли в груди, мучительную одышку и спала только сидя. Контрольное УЗИ перед выпиской показало, что сердце работает исправно — по словам врачей, даже лучше прежнего.

«В начале этого года перенесла вирусную инфекцию, которая повредила сердечную мышцу. Развился миокардит, насосная функция сердца снизилась. Начала прогрессировать сердечная недостаточность», – объясняет врач-кардиолог Кристина Смелкова.

Хирургическая команда почти пять часов имплантировала насос, который берёт на себя перекачивание крови. Внешний источник питания помещён в маленькую сумочку — батареи хватает примерно на сутки; пациентка заряжает их вечером, чтобы быть уверенной, что хватит до утра.

Ранее Life.ru рассказывал, как московские врачи за сутки пришили мужчине шесть отрубленных пальцев. Пациент получил тяжёлую травму во время ремонта. Медикам пришлось восстанавливать кости, сухожилия, кровеносные сосуды и нервы.

