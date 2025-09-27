Сердце на батарейках: В Петербурге женщине имплантировали искусственный желудочек

В Мариинской больнице сделали медицинский прорыв: впервые в истории стационара пациентке установили искусственную систему поддержки левого желудочка. 57‑летняя петербурженка девять месяцев боролась с последствиями ОРВИ — вирус повредил сердечную мышцу, развился миокардит и прогрессировала сердечная недостаточность. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Медицинский прорыв в Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

До операции женщина жаловалась на боли в груди, мучительную одышку и спала только сидя. Контрольное УЗИ перед выпиской показало, что сердце работает исправно — по словам врачей, даже лучше прежнего.

«В начале этого года перенесла вирусную инфекцию, которая повредила сердечную мышцу. Развился миокардит, насосная функция сердца снизилась. Начала прогрессировать сердечная недостаточность», – объясняет врач-кардиолог Кристина Смелкова.

Хирургическая команда почти пять часов имплантировала насос, который берёт на себя перекачивание крови. Внешний источник питания помещён в маленькую сумочку — батареи хватает примерно на сутки; пациентка заряжает их вечером, чтобы быть уверенной, что хватит до утра.

