Врач пояснил, почему запись о группе крови в паспорте бесполезна
Врач Кондрахин: Запись в паспорте о группе крови не поможет скорой помощи
Отметка о группе крови в паспорте — не что иное, как практическая деталь, но в экстренных ситуациях она врачам не поможет. Медики не будут опираться на эту информацию при оказании неотложной помощи, так как при таких условиях важно исключить любую возможность ошибки. Об этом заявил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Постньюс».
По словам специалиста, отметка о группе крови в документе пригодится скорее в контексте планового лечения или в случае предстоящей операции, когда важно заранее знать этот показатель. В экстренной же ситуации врачи всё равно проведут повторные анализы, чтобы избежать риска ошибок, которые могут иметь катастрофические последствия.
«А в случае экстренной помощи медики всё равно будут делать повторные анализы, так как ошибки очень опасны», — отметил доктор.
Ранее в Госдуме посчитали отличной идеей добавить в паспорт информацию о группе крови и резус-факторе гражданина. Авторы законопроекта как раз указывали, что при оказании экстренной помощи эти данные будут очень полезны.