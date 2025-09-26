Врач пояснил, почему запись о группе крови в паспорте бесполезна

Отметка о группе крови в паспорте — не что иное, как практическая деталь, но в экстренных ситуациях она врачам не поможет. Медики не будут опираться на эту информацию при оказании неотложной помощи, так как при таких условиях важно исключить любую возможность ошибки. Об этом заявил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Постньюс».