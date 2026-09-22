Психолог Лабковский перенёс 2 тяжёлые операции на сердце из-за расслоения аорты

Психолога Михаила Лабковского экстренно госпитализировали с расслоением аорты, после чего он перенёс две тяжёлые операции на открытом сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи протезировали восходящий отдел и дугу аорты, а также брахиоцефальный ствол. Операции проводились с использованием искусственного кровообращения и временной остановкой кровотока. Кроме того, Лабковскому сделали коронарное шунтирование и провели коррекцию сердечного ритма. Сам психолог или его представители эти подробности публично пока не подтверждали.

Сейчас 65-летнего Лабковского уже выписали домой. Впереди у него как минимум три месяца реабилитации со строгим режимом и ограничением физических нагрузок.

Лабковский работает психологом более 40 лет. Он известен книгами «Хочу и буду», «Люблю и понимаю», «Привет из детства», а также авторской системой «6 правил».

Ранее Life.ru рассказывал о шести правилах Михаила Лабковского, которые он предлагает использовать для изменения привычного поведения. В их числе — делать то, что хочется, сразу говорить о том, что не нравится, и отвечать только на поставленный вопрос.