Вы точно нарушаете эти 6 правил Лабковского каждый день — а ведь они могли бы сделать вас счастливым

Что нужно для счастья? Миллион долларов? Идеальный партнёр? Квартира в центре Москвы? Известный психолог Михаил Лабковский утверждает: достаточно начать следовать шести правилам. Его книга «Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни, или Метод Лабковского в действии» стала настоящим бестселлером. Разбираемся, что это за волшебные правила и почему они работают... не для всех.

Делать только то, что хочется

Первое правило вызывает самую бурную реакцию. Люди сразу представляют, как начинают есть пиццу на ночь, бросают работу и валяются на диване целыми днями. Но Лабковский говорит о другом. Речь о том, чтобы научиться слышать свои настоящие желания, а не жить на автомате по чужому сценарию. Захотелось на завтрак морепродуктов вместо привычной овсянки? Хочется сменить профессию бухгалтера на профессию художника? Это и есть те самые желания, которые нужно исполнять.

Конечно, тут есть важная оговорка: вместе с правом делать что хочешь приходит и ответственность за последствия. Можете лишиться денег, можете лишиться привычного окружения. Зато начнёте жить свою жизнь, а не ту, которую от вас ожидают родители, партнёр или общество. Лабковский подчёркивает: это правило работает только для психически здоровых людей со здоровыми желаниями. У человека с нормальной психикой не возникнет желания кого-то убить или обокрасть — такие импульсы относятся к патологии.

Не делать того, что делать не хочется

Сколько всего мы терпим просто потому, что «так надо»! Нелюбимая работа, скучные встречи с родственниками, отношения без любви. Мы оправдываем это фразами «зато стабильно», «зато не одна», «зато есть что рассказать». Лабковский уверен: жизнь можно выстроить так, чтобы вообще ничего не терпеть. Есть люди, которые от рождения так себя ведут, — очень уверенные в себе, ничего не боятся, иногда даже кажутся хамоватыми. Но живут они прекрасно.

Психолог предлагает радикальное упражнение: в следующий раз в метро не уступайте место пожилому человеку, если вам по-настоящему не хочется. Цель не в том, чтобы стать бессердечным, а в том, чтобы научиться выдерживать осуждение окружающих. Большинство людей делают что-то не потому, что хотят, а потому, что боятся, как на них посмотрят другие. Научитесь переживать дискомфорт от чужого неодобрения — и ваша самооценка перестанет зависеть от мнения окружающих. Это путь к внутренней свободе.

Сразу говорить о том, что не нравится

Возникла ситуация, которая вас не устраивает? Скажите об этом немедленно. Партнёр постоянно опаздывает? Коллега перекладывает на вас свою работу? Не молчите, не копите обиду. Но самое важное — говорить об этом можно лишь единожды. Никаких «я же тебе говорила», «мы ведь договаривались», «сколько раз повторять». После вашего замечания у человека есть выбор: либо он меняет поведение, либо нет.

Если не меняет — у вас тоже есть выбор. Либо расстаётесь с этим человеком, либо принимаете ситуацию как есть и больше никогда к этому не возвращаетесь. Да, это тяжело. Особенно когда речь о близких отношениях. Но бесконечное «я же просила» не работает — человек услышал вас в первый раз и принял решение не меняться. Сотый раз он тоже не услышит. Это правило спасает от годов бессмысленных выяснений отношений и ложных надежд на то, что партнёр вот-вот изменится.

Не отвечать, когда не спрашивают

Вы замечали, как некоторые люди не могут вынести паузы в разговоре? Возникает тишина — и они тут же начинают что-то говорить, лишь бы заполнить пустоту. Болтают о погоде, о пробках, о новостях. Оправдываются там, где их вообще никто ни в чём не обвинял. Лабковский объясняет: это признак невротика. Здоровому человеку комфортно молчать, он не боится неловких пауз.

Научитесь переносить молчание. Поначалу будет дискомфортно — тревога, желание что-то сказать, страх, что о вас плохо подумают. Но если преодолеете это, тревога отступит и вы станете самодостаточнее. Перестанете искать одобрения в глазах собеседника, заполняя тишину пустой болтовнёй. Не нужно отвечать, когда вас не спрашивали. Не нужно объясняться, когда у вас ничего не спросили. Просто будьте, молчите — и это нормально.

Отвечать только на вопрос

Начальник спрашивает, почему опоздали? Отвечайте честно и коротко: проспал. Точка. Не нужно добавлять, что вчера были гости, поздно легли, будильник сломался, пробки на дорогах. Вас об этом не спрашивали! Когда человек начинает заранее оправдываться и давать объяснения, которых никто не просил, это кричит о низкой самооценке. Он боится осуждения и пытается заранее себя обелить.

Здоровый человек отвечает строго на поставленный вопрос — ни больше ни меньше. Спросили одно — ответил на одно. Если не хочется отвечать вообще, всегда есть фраза «я не хочу это обсуждать». И это абсолютно нормальная реакция. Вы не обязаны всем и каждому раскрывать подробности своей жизни и оправдываться за каждое решение. Установите личные границы — и жизнь станет спокойнее.

Выясняя отношения, говорить только о себе

Когда вы говорите партнёру «ты меня бесишь» или «почему ты всегда так себя ведёшь» — это не разговор, это обвинение. Человек тут же занимает оборонительную позицию, начинается конфликт, крики, хлопанье дверьми. Никакого конструктива. Лабковский советует другой подход: говорить только о себе и своих чувствах, не переходя на обвинения. Не «ты опять опоздал», а «мне неприятно ждать».

Когда вы формулируете претензию через свои ощущения, вы не атакуете собеседника. Вы просто делитесь тем, что чувствуете. И тогда вместо скандала получается конструктивный диалог. Человек не чувствует себя виноватым, ему не нужно защищаться — он может услышать вас и отреагировать адекватно. Это работает в любых отношениях: с партнёром, с детьми, с коллегами. Говорите о себе — и конфликтов станет в разы меньше.

Конечно, эти правила не универсальная таблетка счастья для всех подряд. Они созданы специально для невротиков — людей, которые страдают по жизни, не видят света в конце туннеля, живут в постоянной тревоге. У таких людей психика работает по-особому, и им нужно буквально переучить мозг, сломать старые разрушительные шаблоны поведения. Правила помогают вести себя как человек со здоровой психикой — и постепенно мозг перестраивается, формируются новые нейронные связи. Но будьте готовы: придётся брать ответственность за свои желания, учиться любить себя просто так, а не за достижения и принять, что окружающие не всегда поймут ваши перемены!