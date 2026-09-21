Стал известа причина резкого ухудшения самочувствия Романа Юнусова

Актёр и юморист Роман Юнусов попал в больницу в Москве после ухудшения самочувствия в Театре Терезы Дуровой. О госпитализации участника Comedy Club 20 сентября сообщил источник «Известий».

По данным собеседника издания, 46-летний артист почувствовал сильное сердцебиение и затруднения при дыхании. Медики диагностировали мерцательную аритмию и доставили его в больницу.

Сведений о дальнейшем лечении и состоянии Юнусова после госпитализации издание не приводит.

Ранее сообщалось, что Юнусову стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!». Постановка началась 20 сентября в 19:00, а во время выступления актёр пожаловался на одышку. Прибывшие специалисты осмотрели артиста и оценили его состояние. Помимо Comedy Club, Юнусов известен выступлениями в дуэте «Сёстры Зайцевы».