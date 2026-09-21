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Опубликовано 21 сентября, 02:34

Стал известа причина резкого ухудшения самочувствия Романа Юнусова

«Известия»: Романа Юнусова госпитализировали с мерцательной аритмией

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yunusovroman

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yunusovroman

Актёр и юморист Роман Юнусов попал в больницу в Москве после ухудшения самочувствия в Театре Терезы Дуровой. О госпитализации участника Comedy Club 20 сентября сообщил источник «Известий».

По данным собеседника издания, 46-летний артист почувствовал сильное сердцебиение и затруднения при дыхании. Медики диагностировали мерцательную аритмию и доставили его в больницу.

Сведений о дальнейшем лечении и состоянии Юнусова после госпитализации издание не приводит.

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Ранее сообщалось, что Юнусову стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!». Постановка началась 20 сентября в 19:00, а во время выступления актёр пожаловался на одышку. Прибывшие специалисты осмотрели артиста и оценили его состояние. Помимо Comedy Club, Юнусов известен выступлениями в дуэте «Сёстры Зайцевы».

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Антон Голыбин
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