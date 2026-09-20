Комику Роману Юнусову стало плохо во время спектакля в Театре Терезы Дуровой
Обложка. Кадр из фильма © «Загляни ему в голову» (2023). Реж. Валерия Ивановская, сцен. Борис Гайдук, Анна Рудницкая
Роману Юнусову потребовалась помощь медиков во время спектакля в Театре Терезы Дуровой. Актёр и комик пожаловался на одышку, пишет Mash.
Вечером 20 сентября артист вышел на сцену в постановке «Подыскиваю жену, недорого!». Представление началось в 19:00, в какой-то момент ему стало плохо.
Сейчас специалисты осматривают Юнусова и оценивают его состояние. По предварительным данным, реанимационная помощь ему не потребовалась. Причина резкого ухудшения самочувствия пока не называется.
Роман Юнусов известен зрителям по Comedy Club и выступлениям в составе юмористического дуэта «Сёстры Зайцевы».
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