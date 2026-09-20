Сорвался в толпу, но шоу продолжается: В «БиС» рассказали о состоянии Бикбаева после травмы

Концерты группы «БиС» не планируют отменять после травмы Дмитрия Бикбаева, который сорвался во время выступления в Москве. Об этом «Абзацу» рассказала менеджер коллектива Анастасия.

По её словам, серьёзных повреждений артист не получил. Сейчас Бикбаев проходит лечение, однако подробности о характере травм представитель группы раскрывать не стала.

«Всё хорошо. Спасибо большое за беспокойство. Ничего не отменяется. Дмитрий проходит лечение, всё хорошо. Никаких серьёзных повреждений, слава богу, нет», — сообщила менеджер.

Инцидент произошёл во время исполнения песни «Двухполярный мир». По сценарию номера Бикбаев должен был пролететь над зрителями, закрепив запястье плотной тканью, однако сорвался и упал в толпу.

После происшествия музыканту понадобилась медицинская помощь. При этом сроки его полного восстановления и возвращения к обычному режиму выступлений пока не называются.

Напомним, солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев попал в больницу после падения с троса во время концерта-воссоединения в Москве. После инцидента артист смог самостоятельно подняться и продолжить выступление, а уже затем отправился в медучреждение. Первичный осмотр и УЗИ не выявили внутренних повреждений органов, однако певец остался в больнице для дальнейшего обследования.