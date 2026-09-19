В Петербурге зарегистрировали иск к организатору шоу Канье Уэста

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителей к ООО «Сэй Эдженси» — организатору анонсированных концертов Канье Уэста на «Газпром Арене». Руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила в Telegram, что о возможной связи заявления с выступлениями рэпера свидетельствует категория дела.

«Выборгский районный суд — первый счастливчик», — иронично отметила она.

Пока иск только зарегистрирован и ещё не принят к производству. Информации о дате его рассмотрения нет.

Say Agency планировало провести выступления Канье Уэста в Петербурге в октябре. Однако вокруг концертов возникла неопределённость, а некоторые покупатели билетов обратились в суд с требованиями к организатору.

Ранее Life.ru сообщал, что на организатора российских концертов Канье Уэста подали уже второй иск о защите прав потребителей. Одно из заявлений поступило в московский мировой суд, другое разбирательство началось в Воронеже.