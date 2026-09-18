Уже второй иск подали на организатора концертов Канье Уэста в России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На организатора российских концертов Канье Уэста Say Agency подали уже второй иск о защите прав потребителей. По данным SHOT, заявление Алексея З. зарегистрировали 16 сентября в московском мировом суде.
Первое разбирательство тем временем идёт в Воронеже. Иск Евгения Рассказова к агентству принял Центральный районный суд, предварительное заседание назначено на 9 октября.
Рассказов утверждает, что приобрёл четыре билета на выступление рэпера общей стоимостью 145,2 тысячи рублей. Позднее покупатель узнал об «обстоятельствах, ставящих под сомнение проведение мероприятия» и решил вернуть потраченную сумму.
Однако, по его словам, Say Agency отказалось возвращать средства, объяснив это тем, что билеты приобретались в рамках акции и возврат для них не предусмотрен.
Ситуация с возвратами возникла ещё в августе. Ранее Life.ru сообщал, что после заявления «Газпром Арены» покупатели не смогли оформить возврат билетов на концерты Канье Уэста. Тогда система сообщала пользователям, что такая операция недоступна. Недавно с сайта артиста пропали все упоминания о выступлениях в России.
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