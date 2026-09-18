Уже второй иск подали на организатора концертов Канье Уэста в России

На организатора российских концертов Канье Уэста Say Agency подали уже второй иск о защите прав потребителей. По данным SHOT, заявление Алексея З. зарегистрировали 16 сентября в московском мировом суде.

Первое разбирательство тем временем идёт в Воронеже. Иск Евгения Рассказова к агентству принял Центральный районный суд, предварительное заседание назначено на 9 октября.

Рассказов утверждает, что приобрёл четыре билета на выступление рэпера общей стоимостью 145,2 тысячи рублей. Позднее покупатель узнал об «обстоятельствах, ставящих под сомнение проведение мероприятия» и решил вернуть потраченную сумму.

Однако, по его словам, Say Agency отказалось возвращать средства, объяснив это тем, что билеты приобретались в рамках акции и возврат для них не предусмотрен.