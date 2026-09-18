С сайта тура Канье Уэста пропали объявления о концертах в Петербурге

На странице, посвящённой России, при открытии появляется ошибка 404. В обновлённом расписании тура на октябрь у Канье Уэста остались выступления в Джакарте и американском Хьюстоне, а в ноябре указаны концерты в Далласе и Финиксе.

Канье Уэст должен выступить на «Газпром-Арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако позднее представители стадиона заявили, что договор на проведение шоу не был подписан. Накануне в Сети появился документ, который якобы был подготовлен Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. В нём утверждалось, что выступление рэпера пока не получило согласования. Также организаторы концерта удалили из своих соцсетей публикации, в которых ранее заявляли о проведении шоу и спорили с представителями площадки. Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что история с возможным концертом Канье Уэста в России уже превратилась в цирк.