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Регион
Опубликовано 18 сентября, 05:49

С сайта тура Канье Уэста пропали объявления о концертах в Петербурге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Концерты Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге исчезли из официального расписания тура артиста. Сейчас в списке ближайших выступлений рэпера указаны только концерты в Джакарте и США.

На странице, посвящённой России, при открытии появляется ошибка 404. В обновлённом расписании тура на октябрь у Канье Уэста остались выступления в Джакарте и американском Хьюстоне, а в ноябре указаны концерты в Далласе и Финиксе.

Ни концерта, ни денег: Более 500 фанатов Канье Уэста добиваются возврата за билеты
Ни концерта, ни денег: Более 500 фанатов Канье Уэста добиваются возврата за билеты

Канье Уэст должен выступить на «Газпром-Арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако позднее представители стадиона заявили, что договор на проведение шоу не был подписан. Накануне в Сети появился документ, который якобы был подготовлен Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. В нём утверждалось, что выступление рэпера пока не получило согласования. Также организаторы концерта удалили из своих соцсетей публикации, в которых ранее заявляли о проведении шоу и спорили с представителями площадки. Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что история с возможным концертом Канье Уэста в России уже превратилась в цирк.

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Андрей Бражников
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