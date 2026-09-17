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Опубликовано 17 сентября, 12:58

Власти Петербурга не получали заявок на согласование концерта Канье Уэста

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Власти Санкт-Петербурга не получали заявок на проведение концерта американского рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на типовое письмо из Комитета по культуре, полученное всеми, кто направлял жалобы.

В документе указывается на отсутствие заключённого договора об аренде площадки, на что было указано пресс-службой «Газром-Арены». Кроме того, начиная с пандемии ковида, подобные мероприятия должны согласовываться с властями.

«Сведениями о формировании заявки в соответствии с порядком комитет не располагает», — сообщил говорится в ответе.

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Ранее скандал с концертом Канье Уэста в Петербурге прокомментировали в команде артиста. По словам представителя рэпера в РФ Дмитрия Чистова, выступление, вероятно, состоится, а договорённости об этом «почти достигнуты».

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Матвей Константинов
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