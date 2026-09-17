В команде Канье Уэста заявили, что договорённости о концертах «почти достигнуты»
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Договорённости о проведении концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге «почти достигнуты», заявил представитель команды исполнителя в России Дмитрий Чистов. По его оценке, выступление, вероятнее всего, состоится, а оставшиеся вопросы могут разрешиться в ближайшие часы.
«Мы рассчитываем, что концерт состоится. Решение вопроса — дело буквально двух-трёх часов. Мы сделаем официальное заявление», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
При этом менять сроки шоу или площадку команда музыканта не планирует. Менеджер опроверг сообщения о возможном переносе и отметил, что артист знает о возникших сложностях, но по-прежнему очень ждёт встречи с поклонниками из России.
Ранее жалобы покупателей билетов стали поводом для предостережения Роспотребнадзора организатору концерта Канье Уэста. В Say Agency поручили разбираться с претензиями юристам и заверили, что соблюдали требования российского законодательства. Между тем «Газпром Арена» не прекратила набор сотрудников для выступления рэпера: на мероприятие ищут до 800 стюардов.
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