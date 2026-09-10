«Газпром Арена» набирает сотни стюардов на шоу Канье Уэста после объявления об отмене

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге продолжает набор персонала на концерты американского рэпера Канье Уэста, которые запланированы на 10 и 11 октября. По данным Telegram-канала Mash, для работы на мероприятии требуются 600–800 стюардов — предпочтительно студентов.

Ставка составит 450 рублей в час, но после вычетов на руки сотрудники получат около 400 рублей. Рабочая смена — 7 часов, оформление по ГПХ, обучение предусмотрено. Координатор на концерте получит около 100 тысяч рублей за месяц.

Сами сотрудники арены признались, что верят в проведение концерта и даже купили билеты — те, кому посчастливилось не работать в эти дни. По их словам, неофициально все сотрудники площадки, включая службу безопасности, готовятся к шоу.

Ситуация с концертами Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаётся крайне запутанной. Шоу были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года на стадионе «Газпром Арена» организатором Say Agency. Однако 24 августа площадка объявила об отмене концертов, заявив, что договор аренды так и не был подписан. Тем не менее сам организатор продолжает утверждать, что выступления состоятся. На фоне этого хаоса Роспотребнадзор уже вынес агентству предостережение за отказ возвращать деньги за проданные билеты. При этом организатор уверяет, что всё было по закону.