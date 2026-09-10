Концерт Канье Уэста могут перенести из Петербурга в Москву

Москва стала возможной площадкой для выступления Канье Уэста в России. Команда рэпера рассматривает этот вариант из-за сомнений в том, что концерт удастся провести в Санкт-Петербурге, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник со стороны артиста.

Окончательное решение пока не принято. Подтверждения выступления в российской столице нет.

Ранее публикации с заверениями о проведении концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге исчезли из Telegram-канала организаторов Say Agency. Ранее агентство публично настаивало, что выступления действительно состоятся на «Газпром Арене». Теперь в канале нет постов, где отрицалась отмена концертов и подтверждалось проведение шоу на этой площадке. Удалено и сообщение, в котором реакцию стадиона на ситуацию организаторы называли «намеренной провокацией».