Концерт Канье Уэста могут перенести из Петербурга в Москву
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Москва стала возможной площадкой для выступления Канье Уэста в России. Команда рэпера рассматривает этот вариант из-за сомнений в том, что концерт удастся провести в Санкт-Петербурге, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник со стороны артиста.
Окончательное решение пока не принято. Подтверждения выступления в российской столице нет.
Ранее публикации с заверениями о проведении концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге исчезли из Telegram-канала организаторов Say Agency. Ранее агентство публично настаивало, что выступления действительно состоятся на «Газпром Арене». Теперь в канале нет постов, где отрицалась отмена концертов и подтверждалось проведение шоу на этой площадке. Удалено и сообщение, в котором реакцию стадиона на ситуацию организаторы называли «намеренной провокацией».
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