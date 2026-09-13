Ни концерта, ни денег: Более 500 фанатов Канье Уэста добиваются возврата за билеты

Покупатели билетов на выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге уже месяц не могут добиться ясности с проведением мероприятия и возвратом средств. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», пострадавшие создали чат, в котором состоят уже свыше 500 человек. Зрители уже направили жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Одна из зрительниц приобрела билет на 10 октября за 55 тысяч рублей ещё 18 августа. По её словам, попытки оформить возврат остаются без ответа. Другие покупатели сообщают о похожих проблемах.

При этом зрителей, как они утверждают, перенаправляют между двумя компаниями. Агентство Say Agency, которое является организатором выступления, предлагает обращаться к билетному оператору, тогда как «Интикетс» сообщает, что средства уже перечислены организатору и решать вопрос необходимо с ним.

Неопределённость привела и к дополнительным расходам. Некоторые поклонники уже купили билеты на самолёты и поезда, а также забронировали гостиницы в Петербурге, другие пока отложили поездку, поскольку не знают, состоится ли выступление.

Изначально концерты Канье Уэста были анонсированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Площадка сама анонсировала шоу, однако позднее заявила, что договор аренды с организатором не подписан и принять концерты она не сможет. Say Agency при этом настаивало, что выступления не отменены.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что история с возможным концертом Канье Уэста в России уже превратилась в цирк. По его мнению, организаторам пора окончательно определиться с городом и провести заявленное выступление, чтобы не держать в неопределённости людей, купивших билеты. По его словам, принципиальной разницы между Петербургом и Москвой для проведения шоу нет. Если к музыканту были претензии из-за его взглядов, вопрос о возможности приезда следовало решать изначально, а после продажи билетов концерт лучше провести и закрыть эту историю.