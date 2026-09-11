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Регион
Опубликовано 11 сентября, 07:56

Иосиф Пригожин сравнил с цирком «загадочный» концерт Канье Уэста в России

Обложка © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru, Kristin Callahan / Zuma

Обложка © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru, Kristin Callahan / Zuma

История с возможным концертом Канье Уэста в России уже превратилась в цирк, считает продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, организаторам пора окончательно определиться с городом и провести заявленное выступление, чтобы не держать в неопределённости людей, купивших билеты.

Рэпер Icegergert сомневается, что концерты Канье Уэста в России состоятся
Рэпер Icegergert сомневается, что концерты Канье Уэста в России состоятся

«Честно говоря, вот этот концерт загадочный Канье Уэста — это как цирковое представление», — заявил артист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, принципиальной разницы между Петербургом и Москвой для проведения шоу нет. Если к музыканту были претензии из-за его взглядов, вопрос о возможности приезда следовало решать изначально, а после продажи билетов концерт лучше провести и закрыть эту историю.

Концерт Канье Уэста могут перенести из Петербурга в Москву
Концерт Канье Уэста могут перенести из Петербурга в Москву

Ранее Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концерта Канье Уэста после жалоб покупателей билетов. В Say Agency в ответ заявили, что действовали в рамках российского законодательства и передали претензии юристам. При этом «Газпром Арена» продолжает набирать персонал на шоу рэпера — речь идёт о 600–800 стюардах.

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Борис Эльфанд
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