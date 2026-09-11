Иосиф Пригожин сравнил с цирком «загадочный» концерт Канье Уэста в России

История с возможным концертом Канье Уэста в России уже превратилась в цирк, считает продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, организаторам пора окончательно определиться с городом и провести заявленное выступление, чтобы не держать в неопределённости людей, купивших билеты.

«Честно говоря, вот этот концерт загадочный Канье Уэста — это как цирковое представление», — заявил артист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, принципиальной разницы между Петербургом и Москвой для проведения шоу нет. Если к музыканту были претензии из-за его взглядов, вопрос о возможности приезда следовало решать изначально, а после продажи билетов концерт лучше провести и закрыть эту историю.