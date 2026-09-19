Канье Уэст, инопланетянин и бегемот: Памфилова показала «виртуальную лажу» о выборах

Канье Уэст, инопланетянин и пенсионерка с бегемотом появились на избирательном участке в сгенерированном нейросетью ролике, который показала глава ЦИК России Элла Памфилова. Так председатель комиссии продемонстрировала пример дипфейка о голосовании.

Памфилова обратила внимание, что современные технологии позволяют создавать убедительные поддельные материалы, связанные с избирательным процессом.

«Это то, что действительно опасность и угроза, — производство дипфейков с помощью искусственного интеллекта. <…> Вот это чистая виртуальная лажа», — прокомментировала ролик глава ЦИК.

По её словам, развитие таких технологий показывает, насколько далеко продвинулись возможности искусственного интеллекта и какие риски они одновременно создают.

«Полезно посмотреть, чего достиг человеческий разум, который сам себе роет глубочайшую яму», — отметила Памфилова.

Она выразила надежду, что человечество сумеет вовремя осознать возможные последствия использования подобных технологий и не допустит их бесконтрольного распространения.

Ранее Life.ru сообщал, что Памфилова предупредила об угрозе подмены видео с выборов при помощи искусственного интеллекта. По её словам, современные технологии позволяют в реальном времени менять происходящее на видеотрансляциях с избирательных участков.