Канье Уэст, инопланетянин и бегемот: Памфилова показала «виртуальную лажу» о выборах
Памфилова показала дипфейк с Канье Уэстом и бегемотом на выборах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Канье Уэст, инопланетянин и пенсионерка с бегемотом появились на избирательном участке в сгенерированном нейросетью ролике, который показала глава ЦИК России Элла Памфилова. Так председатель комиссии продемонстрировала пример дипфейка о голосовании.
Памфилова обратила внимание, что современные технологии позволяют создавать убедительные поддельные материалы, связанные с избирательным процессом.
«Это то, что действительно опасность и угроза, — производство дипфейков с помощью искусственного интеллекта. <…> Вот это чистая виртуальная лажа», — прокомментировала ролик глава ЦИК.
По её словам, развитие таких технологий показывает, насколько далеко продвинулись возможности искусственного интеллекта и какие риски они одновременно создают.
«Полезно посмотреть, чего достиг человеческий разум, который сам себе роет глубочайшую яму», — отметила Памфилова.
Она выразила надежду, что человечество сумеет вовремя осознать возможные последствия использования подобных технологий и не допустит их бесконтрольного распространения.
Ранее Life.ru сообщал, что Памфилова предупредила об угрозе подмены видео с выборов при помощи искусственного интеллекта. По её словам, современные технологии позволяют в реальном времени менять происходящее на видеотрансляциях с избирательных участков.
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