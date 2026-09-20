Солист группы «БиС» Бикбаев попал в больницу после падения с троса на концерте

Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев попал в больницу после падения с троса на московском концерте. О госпитализации сообщил SHOT со ссылкой на менеджера артиста.

Бикбаев сорвался с троса на концерте группы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabikk

По данным канала, происшествие случилось во время вчерашнего концерта-воссоединения группы. Бикбаев должен был пролететь над зрителями, держась за трос, но сорвался. Поклонники рассказали, что после падения певец самостоятельно поднялся и продолжил выступление.

Менеджер уточнил, что артист отправился в больницу сразу после концерта. Врачи провели первые исследования.

«Осмотр и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов», — сообщил представитель исполнителя.

Бикбаев остаётся в больнице и проходит дальнейшее обследование.

Ранее сообщалось, что бесплатное выступление рэпера Madk1d в московском клубе отменили из-за числа посетителей. Вместо 150 человек на концерт пришли около трёх тысяч. Правоохранители рассказали, что собравшиеся заняли улицу и перекрыли проезжую часть. Полиция оцепила территорию и через громкоговорители объявляла об отмене мероприятия. Часть гостей ушла в другие заведения, но некоторые поклонники продолжили ждать у клуба. Сам Madk1d объяснил отмену обстоятельствами, которые от него не зависели, и пообещал анонсировать большие концерты.