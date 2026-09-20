Стало известно, из-за чего отменили бесплатный концерт Madk1d в московском клубе
«Рен-ТВ»: Концерт Madk1d в Москве отменили из-за превышения количества гостей
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Бесплатный концерт рэпера Madk1d отменили в Москве после того, как у клуба собрались около трёх тысяч человек вместо 150. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на правоохранителей.
По словам силовиков, помещение не могло вместить всех желающих. Собравшиеся заняли улицу и перекрыли проезжую часть.
После отмены выступления часть посетителей разошлась по другим заведениям. Однако некоторые поклонники остались у клуба в ожидании концерта.
«Некоторые остаются дежурить возле клуба — надеются, что концерт всё же состоится», — рассказала корреспондент Кристина Грищенко.
Полицейские регулярно объявляют об отмене выступления через громкоговорители. Территория клуба остаётся в оцеплении, рядом находятся автозаки. Сам рэпер написал в своём Telegram-канале, что концерт отменяется по независящим от него причинам.
«Москва, важное объявление! По независящим от меня причинам мероприятие отменяется. <...> Скоро анонсирую большие концерты, которые вы все сможете посетить», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что выступление Madk1d в клубе «Место» на Покровке не состоялось после приезда полиции. Сотрудники прибыли примерно в 23:00 — почти за час до запланированного начала. Очевидцы рассказали о нескольких задержаниях. По предварительным сведениям, задержанных увезли в отделение полиции.
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