В Москве силовики сорвали концерт рэпера Madk1d
Выступление рэпера Madk1d в московском клубе «Место» на Покровке не состоялось после появления у заведения сотрудников полиции. Силовики приехали за час до начала концерта, сообщает SHOT.
Силовики сорвали концерт рэпера. Видео © Telegram / SHOT
Как пишет Telegram-канал со ссылкой на фанатов, полицейские приехали примерно в 23:00. Территорию у клуба оцепили, а ко входу подъехали автозаки. Очевидцы сообщили о нескольких задержаниях. По предварительной информации, задержанных доставили в отделение полиции.
Сам музыкан Марк Серков (Madk1d) сообщил об отмене выступления. Причиной он назвал обстоятельства, «не зависящие от него». Концерт должен был открыть клуб «Место» в 23:59.
Ранее Life.ru писал, что рэпер Madk1d готов выступить на корпоративе за четыре миллиона рублей. В эту сумму не входят расходы на выполнение бытового райдера артиста. В гримёрке музыканта должны ждать 20 бутылок воды, десять энергетиков и столько же бутылок Coca-Cola без сахара в стекле. Рэпер также запросил три пиццы из хорошего ресторана — обязательно с пеперони, пять салатов «Цезарь», клаб-сэндвичи, чипсы и полтора литра пива. Артисту также необходимо предоставить пять пачек сигарет, снюс и три одноразовые электронные сигареты, каждая из которых рассчитана минимум на десять тысяч затяжек.
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Обложка © Telegram / SHOT