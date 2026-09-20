В Москве силовики сорвали концерт рэпера Madk1d

Ранее Life.ru писал, что рэпер Madk1d готов выступить на корпоративе за четыре миллиона рублей. В эту сумму не входят расходы на выполнение бытового райдера артиста. В гримёрке музыканта должны ждать 20 бутылок воды, десять энергетиков и столько же бутылок Coca-Cola без сахара в стекле. Рэпер также запросил три пиццы из хорошего ресторана — обязательно с пеперони, пять салатов «Цезарь», клаб-сэндвичи, чипсы и полтора литра пива. Артисту также необходимо предоставить пять пачек сигарет, снюс и три одноразовые электронные сигареты, каждая из которых рассчитана минимум на десять тысяч затяжек.