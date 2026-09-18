Трусы Calvin Klein и кислород: Что требует рэпер Madk1d в райдере на корпоратив за 4 млн рублей

Рэпер Madk1d (настоящее имя — Марк Серков) готов выступить на корпоративе за четыре миллиона рублей. В эту сумму не входят расходы на выполнение бытового райдера артиста, утверждает телеграм-канал SHOT.

В гримёрке музыканта должны ждать 20 бутылок воды, десять энергетиков и столько же бутылок Coca-Cola без сахара в стекле. Рэпер также запросил три пиццы из хорошего ресторана — обязательно с пеперони, пять салатов «Цезарь», клаб-сэндвичи, чипсы и полтора литра пива.

Отдельный раздел райдера посвящён одежде. Организаторам предстоит подготовить три пары носков и трусов Calvin Klein, а также два белых лонгслива. В списке также указаны пауэрбанк, зарядное устройство, дезодорант, обезболивающее, таблетки от укачивания и эластичный бинт. Кроме того, Madk1d потребовал перцовый баллончик и пять баллонов с кислородом.

Артисту также необходимо предоставить пять пачек сигарет, снюс и три одноразовые электронные сигареты, каждая из которых рассчитана минимум на десять тысяч затяжек.

Madk1d — 24-летний рэпер из Томска. Широкую известность ему принёс выпущенный в 2025 году альбом Sexyswag, песни из которого разошлись по социальным сетям. Молодой человек не имеет музыкального образования. В подростковом возрасте лечился от наркотической зависимости, учёбу в техникуме так и не завершил. Популярность зарабатывал среди таких же сверстников в Сети, продвигая своё так называемое «творчество».

Ранее звезда «Универа» Стас Ярушин начал принимать приглашения на частные мероприятия. За выступление с авторскими песнями и юмористическими номерами артист просит 1,2 млн рублей.