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29 августа, 07:29

Стас Ярушин запросил 1,2 млн рублей за «зомби-шоу» с песнями и стендапом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yarushinstanislav

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yarushinstanislav

Звезда «Универа» Стас Ярушин начал принимать приглашения на частные мероприятия. За выступление с авторскими песнями и юмористическими номерами артист просит 1,2 млн рублей, сообщает SHOT.

В программу войдут вирусный англоязычный трек «Зомби» и другие композиции актёра. При этом перевоплощаться в мертвеца с помощью грима исполнитель не собирается. В бытовом райдере указаны красная рыба с гречкой и пятизвёздочный коньяк. Организаторам предлагают выбрать Hennessy или «Арарат».

Новый всплеск интереса к творчеству Ярушина начался после публикации коротких музыкальных роликов. Некоторые из них набрали миллионы просмотров, а артист стал выпускать по одной композиции каждые полторы-две недели — преимущественно на английском языке.

При этом называть его начинающим певцом неверно. Ярушин занимается музыкой много лет, выпустил несколько альбомов, создал проект «МУЗLOFT» и выступает с собственной группой. Новые эксперименты актёра зрители оценивают неоднозначно. Одни следят за каждым релизом, другие шутят в комментариях, что звезде «Универа» пока не стоит отказываться от основной профессии.

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Татьяна Миссуми
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