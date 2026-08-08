Душа Галкина* исстрадалась по русской кухне на чужбине: в новый райдер комика вошли пирожки, язык и хрен

Максим Галкин* обновил гастрольный райдер. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости». В нём прописан жёсткий перечень бытовых условий для зарубежных выступлений.

В гримёрную комнату организаторы должны доставить обширный набор блюд русской кухни. Среди них — пирожки с мясом, капустой и картошкой, а также нарезка из говяжьего языка. Запивать еду артист предпочитает натуральным ягодным морсом. Обязательным дополнением к столу стали острые соусы: хрен и горчица.

Отдельное внимание уделено десертам и алкоголю. В списке значится печенье курабье, мясная, сырная и фруктовая тарелки. Из напитков требуется литр морса и бутылка белого полусухого вина высокого статуса. Марка должна соответствовать категориям DOCa, AOC или DOCG.

Технический блок райдера включает стайлер Dyson Airwrap с круглой насадкой. Также коллективу нужны новые коврики для переобувания, упаковка медицинских масок и бокал для коньяка. Без этих предметов площадка считается неготовой к приёму звезды.

Логистика перелета расписана предельно чётко. Артист летит с командой из четырёх человек. Им предоставляют два места в первом классе и два эконом-билета. В аэропорту их обязаны встретить сотрудники охраны и носильщики.

Трансфер осуществляется только на представительском автомобиле с личным водителем. Проживание предусмотрено исключительно в пятизвёздочном отеле, который должен быть лучшим в городе. Разглашение точного адреса и маршрутов передвижения группы строжайше запрещено контрактом.

Финансовая часть предполагает выплату суточных в размере 1000 долларов или евро. Деньги получают сам комик и каждый член его команды. Примечательно, что годом ранее валюта была фиксированной и составляла только евро.

Галкин* оставляет за собой право отменить выступление. Это произойдёт, если промоутеры нарушат любой пункт документа. Любые правки нужно заранее обсуждать с директором до вылета коллектива.

До этого Максим Галкин* выступил на закрытом мероприятии в Монако, выбрав для своего репертуара композицию Степана Гиги «Любов то сон». Выступление артиста в местном яхт-клубе произошло спустя всего несколько дней после покушения на украинского предпринимателя, в организации которого подозревают спецслужбы Украины.

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