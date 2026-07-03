Галкин* спел на мове в Монако спустя три дня после подрыва украинского олигарха

Максим Галкин* выступил на закрытом мероприятии в Монако, выбрав для своего репертуара композицию Степана Гиги «Любов то сон». Выступление артиста в местном яхт-клубе произошло спустя всего несколько дней после покушения на украинского предпринимателя, в организации которого подозревают спецслужбы Украины, напоминает SHOT.

Максим Галкин* выступил на закрытом мероприятии в Монако. Видео © Telegram / SHOT

На той же сцене присутствовал легендарный солист Modern Talking Томас Андерс. Иностранный исполнитель выступил с классическим хитом Chery-Chery lady, в то время как российский юморист сделал ставку на украиноязычные треки.

Это не первое подобное появление комика на публике. Ранее стало известно, что за полтора месяца он уже провел два закрытых мероприятия. Один из корпоративов прошел в Каннах на свадьбе бизнесмена Ники Ломиа.

Вторым событием стал день рождения модели, завоевавшей титул «Мисс Украина». На этом празднике компанию иноагенту составили Светлана Лобода, Екатерина Варнава и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

Напомним, 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв. Ранения получили три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Следствие рассматривает несколько версий, среди них — покушение как предупреждение со стороны Киева, а также разборки с конкурентами, так как Ермолаев владел сетью мошеннических колл-центров в Незалежной. Накануне стало известно, что полиция заподозрила в подрыве женщину. Незнакомка была в чёрной шляпе и брюках. Ей грозит пожизненный срок.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.