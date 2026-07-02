Нардеп Скороход: Раненный в Монако Ермолаев владел мошенническими колл-центрами

Бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при покушении в Монако, владел сетью мошеннических кол-центров в Незалежной. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинским СМИ. По её словам, это — общеизвестный факт.

«В отношении самого Ермолаева, то, что он курировал и имел кол-центры, — это правда. Это многие знают, об этом очень много было в прессе, об этом очень многие говорили», — сказала она.

Косвенно эту версию подтвердило издание Comments.ua. Оно предположило, что к покушению на Ермолаева может быть причастна СБУ. Мотив — взять под контроль его кол-центры в Днепропетровске и теневые бизнес-схемы в городе.