Нардеп Скороход: Раненный в Монако Ермолаев владел мошенническими колл-центрами
Вадим Ермолаев. Обложка © Telegram / SHOT
Бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при покушении в Монако, владел сетью мошеннических кол-центров в Незалежной. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинским СМИ. По её словам, это — общеизвестный факт.
«В отношении самого Ермолаева, то, что он курировал и имел кол-центры, — это правда. Это многие знают, об этом очень много было в прессе, об этом очень многие говорили», — сказала она.
Косвенно эту версию подтвердило издание Comments.ua. Оно предположило, что к покушению на Ермолаева может быть причастна СБУ. Мотив — взять под контроль его кол-центры в Днепропетровске и теневые бизнес-схемы в городе.
Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв, после того как неизвестный подбросил к дверям рюкзак и скрылся. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Приоритетной версией следователей является организация покушения СБУ в качестве предупреждения олигарху. Тем временем украинские СМИ пишут, что предприниматель был причастен к организации работы мошеннических колл-центров в Днепропетровске. Не исключается, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад мог лично руководить подготовкой покушения.
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