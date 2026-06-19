Пугачёва только после слухов о разводе наконец поздравила Галкина* с юбилеем

18 июня Максиму Галкину* исполнилось 50 лет. Юморист опубликовал в своём блоге пять снимков с подписью «50», но публичное поздравление от супруги Аллы Пугачёвой появилось лишь на следующий день. Певица выложила романтичное фото, на котором положила голову на плечо мужа, и лаконично подписала: «Моему любимому 50. Живём дальше».