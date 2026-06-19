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19 июня, 15:11

Пугачёва только после слухов о разводе наконец поздравила Галкина* с юбилеем

Пугачёва через сутки поздравила Галкина* с 50-летием

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

18 июня Максиму Галкину* исполнилось 50 лет. Юморист опубликовал в своём блоге пять снимков с подписью «50», но публичное поздравление от супруги Аллы Пугачёвой появилось лишь на следующий день. Певица выложила романтичное фото, на котором положила голову на плечо мужа, и лаконично подписала: «Моему любимому 50. Живём дальше».

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /alla_orfey

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /alla_orfey

Пост не остался без внимания. Актёр Станислав Садальский иронично прокомментировал ситуацию: «Уже злыдни написали, они разводятся, Алла мужа не поздравила, и вот бац… С прошедшим! Совет да любовь».

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Ранее сообщалось, что музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Алла Пугачёва уже никогда не вернёт былую популярность, так как «потеряла себя» и утратила прежний уровень. Он с тревогой наблюдает за её попытками напомнить о себе, заявив, что она «очень низко пала», а её попытки молодиться и перезапустить творчество вызывают у него смех.

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*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Анастасия Никонорова
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