Галкин* переоформил доли замка в Грязи на детей

Максим Галкин* переоформил часть недвижимости в деревне Грязь в Московской области, где расположен его дом, на несовершеннолетних детей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Елизавета и Гарри Галкины получили по 1/6 доли объекта. Оформление сделки дарения, как предполагается, могло быть проведено через доверенных лиц, действовавших по доверенности от собственника. Издание связывает изменения в структуре владения с попыткой снизить потенциальные имущественные риски.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу закон об аресте имущества уехавших соотечественников, которые действуют против интересов России.

Напомним, юрист Иван Соловьёв заявил, что певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* могут столкнуться с арестом имущества в России после вступления в силу нового закона о мерах против релокантов, согласно которому после 1 сентября 2026 года за правонарушения против интересов страны предусмотрена конфискация. Соловьёв подчеркнул, что обратной силы у нормы не будет. Это означает, что под её действие попадут только нарушения, совершённые после вступления закона в силу.

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