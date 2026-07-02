В подрыве украинского олигарха в Монако заподозрили таинственную незнакомку в чёрной шляпе

В Монако полиция предполагает, что бомбу в подъезде жилого дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла могла заложить женщина. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник. На записях с камер видеонаблюдения зафиксирован человек в чёрной шляпе, тёмной кофте, светлых брюках и чёрных кроссовках.

Следствие считает, что речь может идти о женщине примерно 30 лет, которая якобы заранее вела наблюдение за объектом — украинским олигархом, пострадавшим в итоге при детонации устройства. Как рассказали правоохранители, подозреваемая очень тщательно планировала атаку, поэтому часами отслеживала маршрут жертвы.

Предположительно, таинственная незнакомка могла скрыться в соседней стране, однако её точное местонахождение неизвестно. Преступницу продолжают искать.