«У нас будут проблемы»: В Киеве съёжились в ожидании международного скандала после взрыва в Монако
Нардеп Скороход: После покушения на Ермолаева Киев ждут политические проблемы
Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK
Украина может столкнуться с серьёзными проблемами на политическом уровне из-за покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об в интервью журналисту Виталию Дикому заявила нардеп Анна Скороход.
Скороход напомнила, что княжество Монако — это государство, где запрещены разборки, а иностранные спецслужбы не имеют права работать на его территории. Эти негласные международные правила были грубо нарушены.
По словам депутата, ситуация получилась крайне резонансной. Правоохранители княжества точно выяснят причину и установят, кто всё это совершил. После этого, как полагает Скороход, у украинской стороны возникнут немалые проблемы, в том числе на государственном уровне. Таким образом, в Киеве признают вероятность жёсткой реакции на возможный след СБУ в этом деле.
Напомним, вечером 29 июня у жилого дома в Монако прогремел взрыв — неизвестный подбросил рюкзак к подъезду жилого дома и скрылся. Пострадали трое: бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Приоритетная версия следствия — покушение, организованное СБУ в качестве предупреждения. Украинские СМИ связывают предпринимателя с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске. Не исключается, что подготовкой мог руководить первый замглавы СБУ Александр Поклад.
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