«У нас будут проблемы»: В Киеве съёжились в ожидании международного скандала после взрыва в Монако

Украина может столкнуться с серьёзными проблемами на политическом уровне из-за покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об в интервью журналисту Виталию Дикому заявила нардеп Анна Скороход.

Скороход напомнила, что княжество Монако — это государство, где запрещены разборки, а иностранные спецслужбы не имеют права работать на его территории. Эти негласные международные правила были грубо нарушены.

По словам депутата, ситуация получилась крайне резонансной. Правоохранители княжества точно выяснят причину и установят, кто всё это совершил. После этого, как полагает Скороход, у украинской стороны возникнут немалые проблемы, в том числе на государственном уровне. Таким образом, в Киеве признают вероятность жёсткой реакции на возможный след СБУ в этом деле.