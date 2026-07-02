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2 июля, 13:45

«У нас будут проблемы»: В Киеве съёжились в ожидании международного скандала после взрыва в Монако

Нардеп Скороход: После покушения на Ермолаева Киев ждут политические проблемы

Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK

Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK

Украина может столкнуться с серьёзными проблемами на политическом уровне из-за покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об в интервью журналисту Виталию Дикому заявила нардеп Анна Скороход.

Скороход напомнила, что княжество Монако — это государство, где запрещены разборки, а иностранные спецслужбы не имеют права работать на его территории. Эти негласные международные правила были грубо нарушены.

По словам депутата, ситуация получилась крайне резонансной. Правоохранители княжества точно выяснят причину и установят, кто всё это совершил. После этого, как полагает Скороход, у украинской стороны возникнут немалые проблемы, в том числе на государственном уровне. Таким образом, в Киеве признают вероятность жёсткой реакции на возможный след СБУ в этом деле.

Киллеру грозит пожизненное за подрыв украинского олигарха Ермолаева в Монако
Киллеру грозит пожизненное за подрыв украинского олигарха Ермолаева в Монако

Напомним, вечером 29 июня у жилого дома в Монако прогремел взрыв — неизвестный подбросил рюкзак к подъезду жилого дома и скрылся. Пострадали трое: бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Приоритетная версия следствия — покушение, организованное СБУ в качестве предупреждения. Украинские СМИ связывают предпринимателя с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске. Не исключается, что подготовкой мог руководить первый замглавы СБУ Александр Поклад.

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Юрий Лысенко
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