Концерт Uma2rman в Сочи продлился 10 секунд из-за налёта дронов ВСУ

Концерт группы Uma2rman в Сочи пришлось остановить почти сразу после выхода музыкантов на сцену из-за объявленной угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщила «Живая Кубань».

Концерт музыкантов в Сочи прервали из-за дронов ВСУ. Видео © Max / Живая Кубань

По словам очевидцев, выступление продлилось около десяти секунд. Затем организаторы дали сигнал к эвакуации, и зрителей попросили покинуть площадку.

«Это самый короткий концерт за всю 25-летнюю историю наших выступлений», — сказал со сцены солист группы Владимир Кристовский.

Угроза атаки БПЛА действовала в Сочи вечером 17 сентября с 22:16 до 23:31. Для оповещения жителей и гостей города включали сирены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников самолётного типа. По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 17 сентября до 08:00 18 сентября. Беспилотники были сбиты над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.