В Сочи после удара дрона ВСУ пострадали пять человек, включая ребёнка

В Сочи пять человек получили травмы после падения фрагментов беспилотника. Среди пострадавших оказался ребёнок, одного взрослого доставили в больницу. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

Падение фрагментов также привело к повреждению трёх частных домов. Ещё несколько мест оказались затронуты обломками. В частности, части беспилотных аппаратов обнаружили возле нежилого здания, в районе тоннеля и во дворе одного из частных домов. На всех участках продолжают работать оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия падения фрагментов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области российские силы уничтожили около 50 беспилотников. Фрагменты сбитых аппаратов обнаружили сразу в нескольких населённых пунктах, включая Ростов-на-Дону, Таганрог и Аксай, а также на территории 16 муниципальных районов.