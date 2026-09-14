В Сочи после удара дрона ВСУ пострадали пять человек, включая ребёнка
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В Сочи пять человек получили травмы после падения фрагментов беспилотника. Среди пострадавших оказался ребёнок, одного взрослого доставили в больницу. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.
Падение фрагментов также привело к повреждению трёх частных домов. Ещё несколько мест оказались затронуты обломками. В частности, части беспилотных аппаратов обнаружили возле нежилого здания, в районе тоннеля и во дворе одного из частных домов. На всех участках продолжают работать оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия падения фрагментов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области российские силы уничтожили около 50 беспилотников. Фрагменты сбитых аппаратов обнаружили сразу в нескольких населённых пунктах, включая Ростов-на-Дону, Таганрог и Аксай, а также на территории 16 муниципальных районов.
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