Женщина и её 13-летняя дочь пострадали при ударе украинского БПЛА по Шебекино

В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) по коммерческому объекту в Шебекино Белгородской области пострадали женщина и её 13-летняя дочь. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

У пострадавших диагностировали акубаротравмы. Женщина и подросток самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где им оказали медицинскую помощь. Продолжить лечение они смогут амбулаторно.

После удара на коммерческом объекте повреждено оборудование. На парковке одного из предприятий детонация другого БПЛА повредила две легковые машины, ещё один беспилотник нанёс ущерб автомобилю.

В результате последующих атак в Шебекино загорелись частный дом и машина. В селе Маломихайловка повреждены линия электропередачи, два жилых дома и автомобиль.

Последствия ударов также зафиксированы в Грайворонском и Краснояружском округах. В Косилово повреждён автомобиль, а в Красной Яруге и Степном пострадали остекление дома, линия электропередачи и ещё одна машина.

Ранее в Брянской области три человека получили ранения в результате атак беспилотников. Пострадали велосипедист и супружеская пара. Один из ударов произошёл в селе Воронок Стародубского округа. Дрон-камикадзе атаковал ехавшего на велосипеде мужчину. Пострадавший получил множественные ранения. Ещё один FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Сачковичи.