«Я уже отработал, я уже никакой»: Куда пропал отец русского свэга Сергей Зверев

Сергей Зверев после длительного перерыва вновь начал выступать с концертами и отправился в гастрольный тур. О возвращении на сцену, пережитой семейной трагедии и финансовых трудностях шоумен рассказал Пятому каналу.

Сергей Зверев вновь стал выступать с концертами. Видео © Пятый канал

Артист признался, что не ожидал такого интереса публики. Несмотря на отсутствие выступлений более года, его концерты собирают полные залы, а зрители продолжают подпевать известным хитам.

«Я выступал в нескольких городах. Я удивился, что у меня аншлаги, и у меня люди идут, идут. Уже концерт закончился давно, я уже отработал, я уже никакой, а они всё идут, идут. Я думаю: боже, что это происходит?» — поделился Зверев.

В 2025 году шоумен потерял двух племянников, погибших в зоне СВО. После этого он решил отказаться от сцены и сосредоточился на благотворительности: помогал детским домам и отправлял посылки военнослужащим.

Пауза в работе сказалась на доходах. Зверев сообщил, что из-за нерентабельности закрыл салоны красоты, а без концертов и съёмок его финансовое положение стало значительно сложнее.

«Думают, что я звезда, наверное, там у меня валится с неба, и мне просто так в сумку складываются деньги. Они думают, наверное, так», — отметил стилист.

Теперь артист рассчитывает, что гастроли помогут поправить материальное положение. В частности, он мечтает снова попасть в родную Иркутскую область и увидеть близких, куда не может позволить себе съездить уже несколько лет из-за дорогих билетов.

Зверев также продолжает помогать другим и надеется, что возвращение к концертной деятельности даст ему возможность делать это активнее.

Ранее Life.ru рассказывал, как Сергей Зверев начал музыкальную карьеру и стал певцом. По словам артиста, решающим для него стал совет российской певицы Аллы Пугачёвой попробовать себя в новом направлении.