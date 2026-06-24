«С Аллой я не спорю»: Стилист Сергей Зверев раскрыл, кто убедил его стать певцом

Стилист Сергей Зверев долгое время не планировал строить музыкальную карьеру, несмотря на предложения со стороны представителей индустрии. Окончательное решение заняться музыкой он принял после разговора с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой.

По словам Зверева, первые разговоры о карьере певца с ним вёл участник группы «Восток» Геннадий Филиппов, с которым он дружил, позднее подобную идею озвучивал и продюсер Юрий Айзеншпис. Однако лишь после слов Пугачёвой он окончательно решил попробовать себя в музыкальном направлении.

«Но когда уже Алла Пугачёва сказала, я подумал, что с Аллой я точно не буду спорить, так как она моя муза, которой я верю», — указал он.

Зверев подчеркнул, что не стал спорить со своей «музой», считая её ориентиром и человеком, которому доверяет в творческих вопросах. Он добавил, что для него важно постоянно развиваться и осваивать новые профессиональные навыки.

«Учиться надо, без этого никак. Я в своей профессии Майкл Джексон и Мадонна вместе взятые. Ещё принца добавить, других звёзд — и это будет только половина меня», — отметил шоумен в подкасте на «Радио 1».

Ранее Сергей Зверев признался, что был вынужден выступать в день похорон близкого человека. Он пояснил, что отмена концерта была невозможна. Артист полностью отработал свою программу, после чего у него случилась истерика.