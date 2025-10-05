Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

5 октября, 11:10

«У меня была истерика»: Зверев признался, что пришлось выступать в день похорон близкого человека

Сергей Зверев. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев/

Певец и стилист Сергей Зверев столкнулся с необходимостью выходить на сцену в день похорон близкого человека, не имея возможности перенести выступление. Данное заявление артист сделал в беседе с «Газета.ru» на церемонии вручения премии RB.

Он пояснил, что отмена концерта была невозможна, поскольку полученный гонорар уже оказался потрачен. Стилист отметил, что полностью отработал свою программу, хотя после этого у него случилась истерика. Певец признался, что раньше не понимал, как можно работать в подобных обстоятельствах, однако, к несчастью, столкнулся с этим и сам.

«Похороны, а в этот день у меня выступление. Я ничего не могу отменить, перенести. Такое обстоятельство, что я не могу. Мы до этого получили гонорар, уже потратили. Пришлось работать, я отработал всё. Потом, конечно, у меня истерика была. Но никого не подвёл. Раньше я удивлялся, как так можно. Сейчас это меня коснулось, это такая работа», — поделился Зверев.

Напомним, что в 2025 году семья Сергея Зверева столкнулась со страшным горем. Стилист потерял двух племянников, которые трагически погибли, защищая Родину в зоне специальной военной операции (СВО). В феврале не стало Андрея, а в августе ушёл из жизни второй племянник по имени Игорь. В связи с этим певец отказывался от работы, поскольку не мог веселить публику в такой сложный период.

